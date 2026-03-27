GTA 6 için Alacaklara Kötü Haber! PlayStation 5'e Zam Geldi
Sony, yurt dışındaki PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı. Söz konusu zammın halihazırda yüksek olan Türkiye fiyatlarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Sony'den oyun tutkunlarına bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde PlayStation mağazasındaki dinamik fiyatlandırma ile gündeme gelen şirket, şimdi ise PlayStation ücretlerine zam yaptı. Bu doğrultuda PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve PlayStation Portal fiyatları artırıldı. Yeni fiyatların 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanırken, Türkiye'deki ücretler bir kez daha tartışma konusu oldu.
PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar Arttı?
Sony'nin PlayStation 5'i Kasım 2020'de piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse altı yıl geçti. O tarihten bu yana konsol ücretlerine defalarca zam geldi. Üstelik bu sadece Türkiye'deki kur ve enflasyon gibi nedenlerden kaynaklanan bir zam olmadı. Konsolun yurt dışı satış fiyatı bu süre içerisinde birkaç kez arttı. Son zam ise bugün geldi. Son olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında PlayStation 5 ücretlerini artıran Sony, bir zaman daha yaptı. Son düzenlemeye göre konsolların yeni ücreti ise şu şekilde:
|Model
|Mevcut Fiyat (Mart 2026)
|2 Nisan Sonrası Yeni Fiyat
|Fark
|PS5 Slim (Diskli)
|549.99 dolar
|649.99 dolar
|100 dolar
|PS5 Slim Digital
|499.99 dolar
|599.99 dolar
|100 dolar
|PlayStation 5 Pro
|749.99 dolar
|899.99 dolar
|150 dolar
|PlayStation Portal
|199.99 dolar
|249.99 dolar
|50 dolar
