GTA 6 için Alacaklara Kötü Haber! PlayStation 5'e Zam Geldi

Sony'den oyun tutkunlarına bir kötü haber daha geldi. Geçtiğimiz günlerde PlayStation mağazasındaki dinamik fiyatlandırma ile gündeme gelen şirket, şimdi ise PlayStation ücretlerine zam yaptı. Bu doğrultuda PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve PlayStation Portal fiyatları artırıldı. Yeni fiyatların 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanırken, Türkiye'deki ücretler bir kez daha tartışma konusu oldu.

PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar Arttı?

Sony'nin PlayStation 5'i Kasım 2020'de piyasaya sürmesinin üzerinden neredeyse altı yıl geçti. O tarihten bu yana konsol ücretlerine defalarca zam geldi. Üstelik bu sadece Türkiye'deki kur ve enflasyon gibi nedenlerden kaynaklanan bir zam olmadı. Konsolun yurt dışı satış fiyatı bu süre içerisinde birkaç kez arttı. Son zam ise bugün geldi. Son olarak geçtiğimiz yılın ağustos ayında PlayStation 5 ücretlerini artıran Sony, bir zaman daha yaptı. Son düzenlemeye göre konsolların yeni ücreti ise şu şekilde:

Model Mevcut Fiyat (Mart 2026) 2 Nisan Sonrası Yeni Fiyat Fark PS5 Slim (Diskli) 549.99 dolar 649.99 dolar 100 dolar PS5 Slim Digital 499.99 dolar 599.99 dolar 100 dolar PlayStation 5 Pro 749.99 dolar 899.99 dolar 150 dolar PlayStation Portal 199.99 dolar 249.99 dolar 50 dolar

