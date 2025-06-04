PS5'i Olanlar Dikkat: Sony'den Yeni Güncelleme Geldi!

Sony'nin yerini önümüzdeki yıllarda PS6'ya bırakacak ünlü oyun konsolu PS5 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, PlayStation 5 kullanıcıları için “25.04-11.40.00" kodlu yeni bir sistem güncellemesi yayınladı. Yeni sürüm, önceki büyük çaplı sürümler kadar değişiklik içermese de bir dizi kapsamlı yenilik ve arayüz için detaylı iyileştirmeler içeriyor.

Yeni PS5 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Güncelleme için yayınlanan notlara göre, yeni sürüm bazı menülerdeki mesajlar ve genel kullanılabilirlik üzerinde çeşitli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Ancak Sony, bu değişikliklerin tam olarak neyi kapsadığına dair ayrıntı paylaşmadı. Yine de güncellemenin amacının, arayüzün kullanımını daha pürüzsüz ve sezgisel hale getirmek olduğu anlaşılıyor.

Öte yandan sisteme yönelik olarak beklenen performans iyileştirmesinin bu güncelleme ile birlikte gelmediği bildiriliyor. Sony'nin, bu tür güncellemeleri ilerleyen dönemlerde ayrı bir sürümle yayınlamasını bekliyoruz.

Yeni sürüm an itibarıyla uyumlu PS5 cihazlarına otomatik olarak indirilmeye başlandı. Dileyen kullanıcılar, güncellemeyi Sony'nin resmi web sitesi üzerinden manuel olarak da yükleyebilir.

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