Ucuza PlayStation Plus Aboneliği İsteyenler Dikkat: Days of Play Kampanyaları Başladı!

Sony, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği “Days of Play” kampanyasını bugün resmen başlattı. Bu özel etkinlik süresince hem geniş çaplı oyun indirimleri hem de PlayStation Plus abonelerine özel avantajlar sunulmaya başlandı. Kampanya kapsamında gelen en dikkat çekici haberlerden biri ise PS Plus abonelik fiyatlarındaki geçici indirim oldu.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce PlayStation Plus abonelik ücretlerine önemli bir zam yapılmıştı. Sony, bu durumu bir nebze dengeleyebilmek adına Days of Play kapsamında yıllık abonelik planlarında sınırlı süreli bir indirim başlattı.

Days of Play Kapsamında İndirime Giren PS Plus Abonelikleri

Aboneliklere gelen söz konusu indirim yalnızca 12 aylık abonelik paketleri için geçerli. Bu bağlamda kullanıcılar, indirimli yıllık fiyatlar ile Essential, Extra ve Deluxe paketlerinde farklı oranlarda tasarruf sağlayabilecek. En yüksek indirim oranı yüzde 33 ile Deluxe paketinde sunuluyor.

Kampanya, 11 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında PlayStation Plus aboneliğinizi daha uygun bir fiyatla yenilemek ya da yeni bir yıllık üyelik başlatmak isterseniz, kampanya sayfasına göz atabilirsiniz.

Paket Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı (%) Essential 2.160 TL 1.728 TL 20 Extra 3.645 TL 2.733 TL 25 Deluxe 4.266 TL 2.852,22 TL 33

Peki siz PS Plus aboneliklerine gelen indirim hakkında ne düşünüyorsunuz.? Yorumlarda buluşalım...