Sony'den Müjde: PS5'te Aldığınız Oyunlar PC'de Ücretsiz Oynanacak!
Sony, PS5 ve PC için çapraz satış özelliğini gündemine aldı. Bu özellik sayesinde oyuncular tek bir satın alma ile iki platformda da oyuna sahip olacaklar
⚡ Önemli Bilgiler
- Sony, tıpkı rakibi Xbox gibi PS5 ve PC platformları için çapraz satış özelliği üzerinde çalışıyor.
- Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir oyunu tek bir platformdan satın aldığında diğer platformdaki kopyasına ücretsiz şekilde sahip olabilecek.
- Şirketin web sitesi ve mağazasından elde edilen bulgular özelliğin uzun bir süredir geliştirildiğini gösteriyor.
Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Sony platformlar arası deneyimi yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor olabilir. Gelen son bilgiler, şirketin PS5 ve PC platformları için çapraz satış (Cross-Buy) özelliğini test ettiğini gösteriyor.
İddialara göre bu özellik ile birlikte PlayStation 5 ve 5 Pro kullanıcıları bir oyunu satın aldıklarında bu oyunun PC kopyasını da ücretsiz olarak elde edebilecek. İşte detaylar!
Sony PS5 ve PC Oyunları İçin Çapraz Satış Desteği Sunabilir
Bildiğiniz üzere Sony, şimdiye kadar rakibi Xbox'a kıyasla platform desteğine daha mesafeli duruyordu. Ancak şirket son dönemde pek çok özel oyununu peş peşe PC'ye getirerek daha zengin bir platform deneyimi sunmaya başlamıştı. Şimdi ise firmanın Xbox'ın çapraz satış sistemine benzer bir yapı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Bu önemli gelişmenin en somut kanıtı ise PlayStation Store'a eklenen yeni PS5/PC simgeleri. Bu simgeler, oyuncuların oyunu tek bir platformdan satın aldığında diğer platformdaki kopyasına ücretsiz şekilde sahip olabileceği anlamına geliyor.
Söz konusu simgelerin yanı sıra PlayStation web sitesi dosyaları "crossbuy-tag" etiketinin bulunduğu ve bu etiketin ilk olarak Haziran 2025'te siteye eklendiği söyleniyor. Bu durum özelliğin uzun bir süredir gizlice geliştirildiği anlamına geliyor.
Sony'nin yeni çapraz satış desteği, özellikle oyun fiyatlarının gittikçe pahalılaştığı bu dönemde oyuncular için büyük bir maliyet avantaj sağlayabilir ve PlayStation'ın PC platformundaki yerini daha da sağlamlaştırabilir. Öte yandan bu özellik hakkında net bir çıkış tarihi veya desteklenecek oyun listesi henüz mevcut değil.
New Symbols will be added soon (website & tool), but here some nice new features from PlayStation (yes, some are old, other are unseen):— Amethxst (@yAmethxst) November 4, 2025
- A kind of "echo mode"
- PS5/PC games
- "Cross-Buy" pic.twitter.com/YxIAXp750g
