Sony'den Şaşırtan Hamle! Artık Üretmeyecek

Oyun sektöründen sinemaya, müzikten elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Sony, akıllı telefon pazarında da faaliyet gösteriyor. Uzun bir süredir Xperia 1 VII modelini tanıtması beklenen marka, şimdiye kadar amiral gemisi akıllı telefonlarını Tayland ve Çin'deki kendi fabrikalarında üretiyordu.

Ancak gelen bilgilere göre firma, üst segment modellerini üçüncü parti üreticilere yaptırmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar!

Sony, Telefonlarını Artık Kendi Üretmeyecek

Aslında Sony, orta segment telefonlarının üretimini uzun süredir başka firmalara yaptırıyordu. Ancak şimdi amiral gemisi modellerde de aynı yolu izlemeye hazırlanıyor. Üstelik bu değişim geçici değil. Şirketin uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Zira Sony, Tayland ve Çin’deki kendi fabrikalarının ürün listesinden artık akıllı telefonları tamamen çıkarmış durumda.

Tabii şirketin uzun süredir çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen Xperia 1 VII modelini de başka bir şirkete ürettireceği konuşuluyor. Ancak bunun şimdilik sadece bir iddia olduğunu da unutmamak lazım.

Beklenen Sony Xperia 1 VII Özellikleri

Ekran: 6.5 inç LTPO OLED, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, HDR10, HLG, 10-bit renk, Gorilla Glass Victus 2 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm)

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.0, microSDXC ile 2 TB’a kadar artırılabilir

Arka Kamera: 52 MP ana kamera (48 MP etkin), gelişmiş optik zoom, ultra geniş açı ve telefoto lens

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 5000 mAh, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 15 (4 ana Android güncellemesi, 6 yıl güvenlik yaması)

Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5mm kulaklık girişi, yüksek çözünürlüklü ses

Diğer: IP68 suya ve toza dayanıklılık, yan tarafta parmak izi sensörü, Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.