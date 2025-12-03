Sony ve Tencent, Horizon Klonu Davasında Anlaşmaya Vardılar: Peki Ne Olacak?

Horizon klonu olarak nitelendirilen Light of Motiram, Sony Interactive Entertainment ve Tencent arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu. Uzun zamana yayılan dava sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Bakalım sonucu ne olacak? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Sony Interactive Entertainment ve Tencent Arasında Neler Yaşanmıştı?

Tencent bünyesindeki Polaris Quest tarafından geliştirilen MMO oyunu, 2024 yılının Kasım ayında Android ve iOS tabanlı mobil cihazlar, PC (Epic Games Store ve Steam) ve PlayStation 5 için de duyurulmuştu. İlk etapta Horizon serisi ile olan benzerliği dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştu. Sony ise ilk etapta bir eylemde bulunmamış olsa da sekiz ay sonra Çinli şirkete dava açmıştı.

Reuters tarafından yayınlanan rapor ile ortaya çıkan davanın detaylarında, tıpa tıp kopya olması ile açılmış ve dayanak noktaları ise ana karakter tasarımı, oynanış, hikaye temaları, pazarlama kampanyası, yazı tipleri, manzaralar, semboller, mimariler, renk paleti, sanatsal elementler, yaratık tasarımı ve daha başka benzerlikler olarak sıralanmıştı. Aradan geçen zaman zarfında ise iki taraf arasında hayli sert sürtüşmeler yaşanmış ve oyunun 2027 yılına ertelenmesi dahi gündeme gelmiş olup, Steam mağazasındaki açıklama metni üzerinde de değişiklikler uygulanmıştı.

İki Şirket, Light of Motiram Üzerinde Dört Koşulla Bağlantılı Yeni Bir Safhaya Geçtiler

Dün The Game Post sitesine yansıyan dava ile ilgili yaşanan yeni gelişmelere bakılırsa Sony ve Tencent, halihazırdaki anlaşmazlığın çözülebilmesi için kısa toplantı programını ve duruşma tarihini uzatma konusunda anlaşmaya varmışlar. Ne var ki bunun için dört koşul var:

Ek süre, Sony Interactive Entertainment şirketinin geçici men arayışını ertelemesini tartışma için kullanılamayacak

İhtiyati Tedbir Önergesi'nin askıda olduğu süreç boyunca Light of Motiram için herhangi bir tanıtım veya herkese açık test gerçekleştirilemeyecek

Light of Motiram çıkış tarihi 2027 yılının dördüncü çeyreğinden erkene alınamayacak

Tencent, İhtiyati Tedbir Önergesi ile bağlantılı hızlandırılmış keşif araştırması yapamayacak

Yeni ek sürenin öncesinde Çinli teknoloji devi için Sony tarafından koyulan geçici mene karşı cevabını 3 Aralık 2025 Salı günü yani bugün sunması gerekiyordu. Ancak söz konusu tarih 17 Aralık 2025 Salı gününe kadar uzatıldı. Japon teknoloji devinin destek cevabını sunması gereken son tarih ise 2 Ocak 2026 olarak belirlenmiş.

Ayrıca hem Sony Interactive Entertainment ve hem de Tencent, Yargıç Jacqueline Corley'den men duruşmasını ve önergeyi 15 Ocak 2026 yerine 29 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı olarak davayı düşürmesini talep edebilecekler.