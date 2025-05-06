Light of Motiram, devasa makinelerle dolu bir dünyada geçen ücretsiz açık dünya hayatta kalma oyunu. Keşfet, inşa et, savaş ve hayatta kal!

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Light of Motiram, Tencent'in alt stüdyosu Polaris Quest tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ücretsiz oynanabilir bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyuncular insanlığın yok olmanın eşiğine geldiği devasa mekanik yaratıkların (Mechanimals) hüküm sürdüğü bir dünyada hayatta kalmaya çalışırlar.

Oyunda kendi üssü inşa edebilir, teknolojiyi geliştirebilir, Mechanimals'ları eğitebilir ve güçlü boss'larla savaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla iş birliği yaparak bu zorlu dünyada birlikte hayatta kalabilirsiniz.

Light of Motiram, oyunculara geniş bir açık dünya sunar. Tropikal yağmur ormanlarından çorak çöllere ve karla kaplı dağ zirvelerine kadar farklı bölgeleri keşfederken benzersiz Mechanimals'ları ve gizemli kalıntıları bulabilirsiniz.

Horizon’a hem görsel hem de atmosfer olarak aşırı benzeyen bu oyun çeşitli eleştirilere de maruz kaldı. Horizon’u neredeyse birebir kopyalayan bu oyun her ne kadar farklı bir oynanış sunsa da hem Mechanimals’ların tasarımı hem de genel olarak yaratılan dünya Horizon’dan epey esinlenmiş.

LIGHT OF MOTIRAM İndir

Açık dünyada hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız LIGHT OF MOTIRAM’ı istek listenize ekleyebilir ve oyun çıkınca herkesten önce oyuna erişebilirsiniz.

LIGHT OF MOTIRAM Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10, 64-bit

: Windows 10, 64-bit İşlemci : Intel Core i5 6600K ya da eş değeri

: Intel Core i5 6600K ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB ya da eş değeri

: NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB ya da eş değeri DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 30 GB kullanılabilir alan





