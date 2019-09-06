Sony Walkman NW-ZX507 Tanıtıldı!

Sony, yeni Walkman modelini duyurdu. Gelin hep beraber Sony Walkman NW-ZX507'nin teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Sony Walkman NW-ZX507 Neler Sunuyor?

Sony, Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda yepyeni bir Walkman modeli tanıttı. Yeni Walkman, 3,6 inçlik HD çözünürlük sunan dokunmatik ekrana sahip. Sony, Walkman NW-ZX507'nin gelişmiş ses teknolojisi ile üretildiğini ve Android 9 tarafından desteklendiğini söyledi.

Cihaz üzerinden Spotify, YouTube Music ve Apple Music olmak üzere birçok platformdan müzik dinleyebileceksiniz. Sony Walkman NW-ZX507, DSD Native ve 384kHz / 32bit PCM çalma özelliğine ve 44,4mm dengeli bağlantıya sahip.

Yeni Walkman ayrıca, sesdeki bozulmayı azaltmak ve daha zengin bir ses sağlamak için bir S-Master HX dahili dijital amplifikatör ile birlikte geliyor. Sony Walkman NW-ZX507'de en sevdiğiniz şarkıları kolayca cihaza aktarabilmeniz için USB Type-C portu ve Micro SD kart yuvası bulunmakta.