Gürültüyü Engelleyen Kulaklık Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Sony'nin büyük bir merakla beklenen yeni kulaklığı WF-1000XM6 ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Sızıntılara göre kullanıcılar, markanın bu yeni modelinde gerek tasarım gerek renk seçenekleri açısından önemli değişiklikler ile karşılaşacaklar. Teknik tarafta da dikkat çekici özelliklerle piyasaya sürülecek.

WF-1000XM6'nın Özellikleri ve Tasarımı Nasıl Olacak?

WF-1000XM6'nın henüz tüm teknik özellikleri açıklığa kavuşturulmasa da öne çıkan özelliklerin. başında gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği gelecek. Bu özellik, her kulaklıkta üç dış mikrofon sayesinde gürültü engelleme performansını daha da arttıracak. Böylece kullanıcılar dinlediği müziğe çok daha iyi bir şekilde konsantre olup ritmin keyfini çıkarabilecek.

Cihaz, önceki modelde olduğu gibi yine IPX4 sertifikasına sahip olacak. Bu, su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor. Ayrıca şeffaflık modu da içerecek. Söz konusu mod sayesinde kulaklıkları taktığınızda dahi dış dünya ile bağınız kopmayacak, çevrede olup bitenlerden haberdar olmaya devam edeceksiniz.

XM5 modelinin aksine bu modelin daha hap şekline yakın bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Öte yandan bu kulaklığın siyah ve gümüş renk seçeneklerinin yanı sıra pembe renk seçeneği ile sunulacağı belirtiliyor. Renk çeşitliliği sayesinde hemen hemen her tarza hitap eden bir cihaz olacak gibi görünüyor.

WF-1000XM6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony WF-1000XM6'nın 299.99 euro (15 bin 488 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu fiyatın Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 329.99 dolara (14 bin 350 TL) olması bekleniyor. Sızıntılar, ön siparişlerin 12 Şubat 2026 tarihinde başlayacağını, genel satışların ise 23 Şubat'ta yapılacağını gösteriyor. Konu ile ilgili herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadığını, bu sebepten dolayı fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.