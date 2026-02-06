Sony'den Şık Bir Kulaklık Geliyor! Gürültü Engelleme ve Dahası

Sony, uzun zamandır devam eden sızıntı ve söylentilerin ardından WF-1000XM6 hakkında ilk duyuruyu yaptı. Yeni kablosuz kulaklık ile ilgili ipucu niteliğindeki video, cihazın tasarımını net bir şekilde ortaya koymadı ancak bununla birlikte cihazın tanıtım tarihi açıklığa kavuşturuldu. Çok yakın zamanda cihazın özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

Sony WF-1000XM6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony, 12 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da (TSİ) WF-1000XM6 cihazın tanıtılacağını duyurdu. Şirket, bunun bir canlı yayınla mı yoksa basın açıklaması ile mi yapılacağını açık bir şekilde belirtmedi fakat her iki senaryoda da cihazın bütün teknik özelliklerinin netlik kazanacağını söylemek mümkün.

Sony WF-1000XM6 Özellikleri

Sony'nin yeni kulaklığı hakkında şimdiye kadar pek çok sızıntı yaşandı. Hatta en sonuncusu Tayland merkezli perakendecinin web sitesinden geliyor. Ürün sayfası erişime açıldıktan sadece kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Bu sayfada teknik özellikler yer almasa da cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında detaylı bilgi edinmeye yardımcı oldu.

Sızdırılan görüntülere göre cihaz, önceki modellere göre daha geniş ve mat bir yüzey ile birlikte gelecek. IPX4 sertifikasına sahip olacağı söylenen kulaklık, su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sunacak. Kulaklığın hem siyah hem gümüş renk seçenekleri ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı söylentilere göre bu seçeneklerin arasına üçüncü renk olarak pembe de dahil olabilir.

Cihazın aktif gürültü engelleme özelliği (ANC) içereceği belirtiliyor. Bu, kulaklığın her birinde yer alan üç dış mikrofon sayesinde mümkün olacak. Tamamen dinlediğiniz müziğe odaklanmanızı sağlayan bu özelliğin yanı sıra şeffaflık modu da sunulacak. Bu da ANC'nin yaptığının tam aksini yapıyor. Çevredeki gürültüyü kaldırmak yerine onları daha temiz bir şekilde duymanızı sağlıyor.

Sony WF-1000XM6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony WF-1000XM6'nın Tayland merkezli perakendecinin web sitesinde 11.990 THB (Tayland Bahtı) fiyat etiketine sahip olacağı görüldü. Bu da şu an itibarıyla 16 bin 532 TL'ye denk geliyor. Bu arada fikir vermesi açısından önceki XM5 modelinin şu an Türkiye'de 10 bin ila 15 bin TL fiyat aralığında satıldığını belirtelim.