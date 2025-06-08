Sony'den Kullanıcıları Kızdıran Hareket! Kimseye Haber Vermeden İptal Etti

Sony, uzun süredir merakla beklenen Xperia 1 VII modelini geçtiğimiz mayıs ayında tanıttı ve hemen ardından ön siparişe açtı. Lansmanın ardından binlerce akıllı telefon tutkunu yeni amiral gemisini almak için sıraya girdi. Ancak gelen bilgilere göre marka, sipariş verenleri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Sony, Xperia 1 VII Ön Siparişlerini İptal Etmeye Başladı!

Popüler sosyal medya platformu Reddit’te ön sipariş veren kullanıcıların aktardıklarına göre Sony, bazı Xperia 1 VII ön siparişlerini iptal etmeye başladı. Üstelik bu iptallerin kullanıcılara herhangi bir bildirim yapılmadan gerçekleştiği söyleniyor. Ayrıca iptallerin özellikle Avrupa’daki siparişlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Sony'nin tüketicilere haber vermeden bazı ön siparişlere iptal işlemi yapması, teknoloji dünyasında tepki çekti. Bir diğer tepki çeken noktaysa şirketin bazı kişilere yeniden sipariş vermeleri gerektiğini söylemesi. Firma yeni telefonunu ön sipariş edenlere WH-1000XM5 kulaklık hediye ediyordu. Ancak bu kampanya çoktan sona erdiği için yeni siparişlerde geçerli değil.

Tabii bu durumunun yalnızca bazı kullanıcıları etkilediğini tekrar etmek gerekiyor. Ön sipariş verdiği Sony Xperia 1 VII akıllı telefonu ve kampanya ile hediye edilen Sony WH-1000XM5 kulaklığı teslim aldığını ifade eden kişi sayısı az değil. İptallerin özellikle Avrupa ülkelerinde yapılması ise akıllarda soru işareti yaratıyor.

Sony Xperia 1 VII Özellikleri

Ekran: 6.5 inç, OLED, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2

6.5 inç, OLED, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 Boyut ve Ağırlık: 162 x 74 x 8,2 mm, 192 gram

162 x 74 x 8,2 mm, 192 gram İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm), 2x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M

Snapdragon 8 Elite (3 nm), 2x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Arka Kamera: 48 MP f/1.9 (ana) + 48 MP f/2.0 (ultra geniş) + 12 MP f/2.3 (telefoto)

48 MP f/1.9 (ana) + 48 MP f/2.0 (ultra geniş) + 12 MP f/2.3 (telefoto) Ön Kamera: 12 MP f/2.0

12 MP f/2.0 İşletim Sistemi: Android 15, 4 büyük güncelleme, 6 yıl güvenlik güncellemesi

Android 15, 4 büyük güncelleme, 6 yıl güvenlik güncellemesi Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj

5.000 mAh, 30W hızlı şarj Dayanıklılık: IPX5, IPX8, IP6X (suya ve toza dayanıklı)

IPX5, IPX8, IP6X (suya ve toza dayanıklı) Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Mor

Siyah, Yeşil, Mor Fiyat: 1499 Euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.