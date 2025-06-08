Sony'den Kullanıcıları Kızdıran Hareket! Kimseye Haber Vermeden İptal Etti
Sony, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Xperia 1 VII için ön sipariş sürecinde tepki çeken bir adım attı. Şirket, kullanıcılara haber vermeden iptal işlemi yaptı.
Sony, uzun süredir merakla beklenen Xperia 1 VII modelini geçtiğimiz mayıs ayında tanıttı ve hemen ardından ön siparişe açtı. Lansmanın ardından binlerce akıllı telefon tutkunu yeni amiral gemisini almak için sıraya girdi. Ancak gelen bilgilere göre marka, sipariş verenleri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Sony, Xperia 1 VII Ön Siparişlerini İptal Etmeye Başladı!
Popüler sosyal medya platformu Reddit’te ön sipariş veren kullanıcıların aktardıklarına göre Sony, bazı Xperia 1 VII ön siparişlerini iptal etmeye başladı. Üstelik bu iptallerin kullanıcılara herhangi bir bildirim yapılmadan gerçekleştiği söyleniyor. Ayrıca iptallerin özellikle Avrupa’daki siparişlerde yoğunlaştığı belirtiliyor.
Sony'nin tüketicilere haber vermeden bazı ön siparişlere iptal işlemi yapması, teknoloji dünyasında tepki çekti. Bir diğer tepki çeken noktaysa şirketin bazı kişilere yeniden sipariş vermeleri gerektiğini söylemesi. Firma yeni telefonunu ön sipariş edenlere WH-1000XM5 kulaklık hediye ediyordu. Ancak bu kampanya çoktan sona erdiği için yeni siparişlerde geçerli değil.
Tabii bu durumunun yalnızca bazı kullanıcıları etkilediğini tekrar etmek gerekiyor. Ön sipariş verdiği Sony Xperia 1 VII akıllı telefonu ve kampanya ile hediye edilen Sony WH-1000XM5 kulaklığı teslim aldığını ifade eden kişi sayısı az değil. İptallerin özellikle Avrupa ülkelerinde yapılması ise akıllarda soru işareti yaratıyor.
Sony Xperia 1 VII Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, OLED, 1080 x 2340 piksel, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2
- Boyut ve Ağırlık: 162 x 74 x 8,2 mm, 192 gram
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm), 2x 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB UFS 4.0
- Arka Kamera: 48 MP f/1.9 (ana) + 48 MP f/2.0 (ultra geniş) + 12 MP f/2.3 (telefoto)
- Ön Kamera: 12 MP f/2.0
- İşletim Sistemi: Android 15, 4 büyük güncelleme, 6 yıl güvenlik güncellemesi
- Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj
- Dayanıklılık: IPX5, IPX8, IP6X (suya ve toza dayanıklı)
- Renk Seçenekleri: Siyah, Yeşil, Mor
- Fiyat: 1499 Euro
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