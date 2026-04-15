Sony'nin Aşırı Pahalı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII için çalışmalarında son aşamaya geçti. Daha önce tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aştı. Bu gelişme cihazın çok yakında tanıtılacağına işaret ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Sony Xperia 1 VIII FCC Sertifikası Aldı

Sony Xperia 1 VIII, PY7-30515Z model numarasıyla FCC veritabanında yer aldı. Bu gelişme telefonun 3.5 mm kulaklık girişine, Wi-Fi 7 ve 5G desteğine sahip olacağını doğruluyor. Aynı zamanda cihazın çok yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir kaynaklara göre Sony Xperia 1 VIII beklenenden biraz daha erken tanıtılabilir. Bilindiği üzere Sony Xperia 1 VII modeli 13 Mayıs 2025’te piyasaya çıkmıştı. Eğer iddialar gerçeği yansıtıyorsa, yeni model nisan ayının sonunda veya en geç mayıs ayının başında vitrine çıkabilir.

Sony Xperia 1 VIII Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 1 VIII ile ilgili şimdilik bir fiyat sızıntısı yok. Fakat, selefi 1700 dolarlık (vergiler hariç yaklaşık 76.000 TL) bir fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Yeni modelin işlemci ve kamera gibi alanlarda daha iyi olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 1800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 164.000 TL seviyelerine denk geliyor.

Ülkemizde Sony marka akıllı telefonları çok fazla göremiyoruz. Bu kapsamda geçen yıl piyasaya sürülen Sony Xperia 1 VII modeli de Türkiye'ye gelmemişti. Bu nedenle bir son dakika değişikliği olmadığı sürece Xperia 1 VIII modelinin de Türkiye'yi pas geçmesi bekleniyor.

Sony Xperia 1 VIII Özellikleri Nasıl Olacak?

Sony Xperia 1 VIII ile ilgili bugüne kadar çok fazla özellik sızıntısı ortaya çıkmadı. Ancak selefi Xperia 1 VII üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Hatırlanacağı üzere bu modelde Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisine yer verilmişti.

Yeni telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci halihazırda mobil pazarın en güçlü donanımlardan birisi. Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi modellerde de kullanılan yonga seti Genshin Impact ve Zenless Zone Zero gibi oyunlarda 60 FPS seviyesinde performans sunabiliyor.

Bunlara ek olarak Xperia 1 VIII modelinde üç adet 48 megapiksel çözünürlüklü kamera yer alacak. Bir önceki modelde 48 megapiksel ana, 12 megapiksel telefoto ve 48 megapiksel ultra geniş açı kameralar kullanılmıştı. Böylece telefoto kamerasında önemli bir yükseliş yaşanacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII modelinin FCC sertifikası alması tanıtımın çok yakında yapılacağı anlamına geliyor. Ancak daha önce de belirttiğim gibi genel olarak bu serinin fiyat etiketini çok pahalı buluyorum. Bunun dışında ise cihazın teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.