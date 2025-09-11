A101 108 MP Kameralı Ucuz Redmi Note 14 ve Galaxy Tab A9 Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Redmi Note 14, Samsung Galaxy Tab A9, AirPods 4, Xiaomi güvenlik kamerası, Philips 50PUS8909/62 50 inç 4K Titan OS Ambilight akıllı televizyon ve Toshiba 55QV2363DT 55 inç 4K QLED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14 ve Galaxy Tab A9'un Fiyatı

A101'de Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 394 PPI piksel yoğunluğu ve 1800 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli Helio G99-Ultra işlemcisinden alan telefonda 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünülrüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Samsung Galaxy Tab A9'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük sunuyor. Tablet gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor.

Bütçe dostu Android tablette 5.100 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Galaxy Tab A9'un arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 6 bin 299 TL fiyata sahip AirPods 4, 4 bin 999 TL fiyatlı Philips akıllı çocuk saati, 2 bin 999 TL fiyata sahip Xiaomi CW400 Wi-Fi güvenlik kamerası, 26 bin 499 TL fiyatlı Philips 50 inç 4K Titan OS Ambilight akıllı televizyon ve 19 bin 499 TL fiyata sahip Toshiba 55 inç 4K QLED akıllı televizyon

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.