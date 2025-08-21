Sony'nin İnadı Kırıldı: Xperia'ların Tasarımı Yıllar Sonra Değişiyor

Sony, uzun bir aradan sonra Xperia telefonlarının tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor. Amazon Japonya'da ortaya çıkan bir listeleme, şirketin yakında tanıtacağı Xperia 10 VII'nin yeni bir görünümle geleceğini gösteriyor. Her ne kadar tasarım değişikliği haberi ilk başta heyecan yaratsa da Sony'nin yeni telefonu beklentileri karşılayacak gibi görünmüyor.

Sony Xperia 10 VII ile Tasarım Değişiyor

Günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar birbirine benziyor. Bunun temel nedeni ön tarafın en ucuz modelde bile ince bir çerçeveye sahip olması. Telefonları birbirinden ayıran şey ise genellikle arka tasarım oluyor. Ancak Sony, uzun zamandır çerçevesiz telefon akımından uzak duruyor ve telefonun alt ile üst kısımlarında kalın çerçeveye yer veriyor.

Tam da bu nedenle yakında tanıtılacak Sony Xperia 10 VII'de tasarımın değişeceği bilgisi herkesi heyecanlandırdı. İnsanlar nihayet Japon teknoloji devinin çerçevesiz bir telefon ile karşımıza çıkacağını sandı. Ancak durum pek de böyle değil. Sızdırılan görsellerde dikey çift kamera düzeni yerine yatay kamera yerleşimi dikkat çekiyor.

Ayrıca alışagelmiş siyah tasarım yerine Çinli akıllı telefon üreticilerinin uygun fiyatlı modellerini andıran bir mavi renk yine sızdırılan görsellerde yer alıyor. Ancak bunun telefonun final hali olup olmadığı bilinmiyor. Ön taraftaki çerçveler de tıpkı son 5-10 yılda olduğu gibi korunuyor. Sony'nin bu konuda artık ciddi bir değişiklik yapması bekleniyor.

İlginç bir detay olarak 2019'da tanıtılan orijinal Xperia 10 modeli Sony'nin yatay kamera kullanan son cihazıydı. Bu açıdan bakıldığında değişiklik, serinin kökenlerine dönüş olarak yorumlanabilir. Önceki beş nesil Xperia 10'un birbirinden zor ayırt edildiği düşünüldüğünde bu küçük tasarım güncellemesi bile kayda değer görünüyor.

Sony Xperia 10 VII özellikleri ya da çıkış tarihi şimdilik belirsiz. Ancak sızıntıların ortaya çıkması Sony tutkunlarının merakla beklediği telefonun çok yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesi olan Xperia'lar ülkemizde resmi olarak satılmadığı için 10 VII'yi Türkiye'de resmi olarak almak mümkün olmayacak.