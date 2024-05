Sony'nin Yeni Telefonu Sızdırıldı: Xperia Pro C Neler Sunacak?

Japonya'da her ne kadar telefonlarıyla önemli başarılar elde etse de dünya genelinde büyük rakiplerinin gerisinde kalan Sony şimdi yeni akıllı telefonu Xperia Pro C ile tekrardan adından söz ettirmek istiyor.

Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia Pro C ile ilgili sızıntılar X kullanıcısı @InsiderSony'den geliyor ve merakla beklenen yeni telefonun özelliklerine kapsamlı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Xperia Pro C'nin ekranı 120Hz yenileme hızına ve yansıma önleyici kaplamaya sahip mütevazı bir 6 inç 2K OLED panelden oluşacak. Büyüklük olarak kıyaslamak gerekirse bu, bugünlerde genellikle 6,5 inç'in üzerinde olan çoğu amiral gemisi Android telefondan biraz daha küçük olacak.

NEXT GEN OF XPERIA PRO SERIES, LEAKED:



There seems to have been a new development on the Xperia Pro series line of smartphones. The phone which is speculated to be called as Xperia Pro C, a successor to the Pro-I, which may also adopt a compact form factor, a stark difference to… pic.twitter.com/3TccNfcVEc