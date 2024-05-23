Sony'nin Yeni Telefonu Sızdırıldı: Xperia Pro C Neler Sunacak?

Japonya'da her ne kadar telefonlarıyla önemli başarılar elde etse de dünya genelinde büyük rakiplerinin gerisinde kalan Sony şimdi yeni akıllı telefonu Xperia Pro C ile tekrardan adından söz ettirmek istiyor.

Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia Pro C ile ilgili sızıntılar X kullanıcısı @InsiderSony'den geliyor ve merakla beklenen yeni telefonun özelliklerine kapsamlı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Sony Xperia Pro C Teknik Özellikleri

Xperia Pro C'nin ekranı 120Hz yenileme hızına ve yansıma önleyici kaplamaya sahip mütevazı bir 6 inç 2K OLED panelden oluşacak. Büyüklük olarak kıyaslamak gerekirse bu, bugünlerde genellikle 6,5 inç'in üzerinde olan çoğu amiral gemisi Android telefondan biraz daha küçük olacak.

NEXT GEN OF XPERIA PRO SERIES, LEAKED:



There seems to have been a new development on the Xperia Pro series line of smartphones. The phone which is speculated to be called as Xperia Pro C, a successor to the Pro-I, which may also adopt a compact form factor, a stark difference to… pic.twitter.com/3TccNfcVEc — INSIDER SONY (@INSIDERSONY) May 21, 2024

Diğer teknik özelliklere göz atacak olursak üst segment bir Sony telefonunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Xperia Pro C'nin işlemci tarafında amiral gemisi işlemci Snadpragon 8 Gen 3 yer alacak.

45W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh pil ile gelecek Xperia Pro C en çok kameralarıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Sony'nin yeni amiral gemisi optik görüntü sabitleme, 12-bit RAW ve 14-bit DCG RAW özelliklerine sahip olası bir Omnivision 50MP ana kamera ile gelecek.

Diğer sensörlere geldiğimizde otomatik odaklamalı ve 4K/120fps video kaydı ve JPG/60fps RAW desteği sunan 12MP'lik başka bir sensör bizleri karşılıyor. Son olarak ön tarafta 4K/60fps HDR özellikli üçüncü bir 12MP sensör yer alıyor.

Peki sizin Sony'nin yeni akıllı telefonu Xperia Pro C'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.