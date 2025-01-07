Sony Üç Boyutlu Oyun ve Filmler Oluşturabileceğiniz Yeni Sanal Gerçeklik Cihazını Tanıttı!

Heyecanla takip edilen yeni CES 2025 fuarı teknoloji dünyasına yön vermeye devam ediyor. Son olarak etkinlikte sahneye çıkan Sony, yeni bir sanal gerçeklik cihazını sergiledi. Sony Xyn olarak isimlendirilen yeni sanal gerçeklik başlığı, şimdiye kadar gördüğümüz diğer cihazlardan daha farklı bir çalışma amacına sahip.

Sony'nin yeni genişletilmiş gerçeklik (XR) genel kullanımdan ziyade daha çok üç boyutlu içerikler üreten geliştiricilerin yardımına koşuyor.

Sony Xyn, Gerçekçi Film ve Oyunlar Geliştirebiliyor

CES 2025 teknoloji fuarında tanıtılan Sony Xyn, en basit anlamda kullanıcıların genişletilmiş gerçeklik teknolojisi sayesinde film ve oyun gibi üç boyutlu içerikler oluşturabilmesini sağlıyor. Bu cihazda oluşturulan içerikler, diğer sanal gerçeklik başlıklarıyla tam uyumlu bir şekilde izlenebilecek.

Geçtiğimiz sene düzenlenen CES 2024 etkinliğinde de sahne alan Sony Xyn, 4K çözünürlüklü OLED bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Mevcut cihaz, kendisi için geliştirilen Xyn Motion Studio isimli Windows tabanlı bir uygulama ile çalışıyor. Cihaz üzerinden daha kolay içerik üretmeyi sağlayan bu uygulamanın yanı sıra diğer üçüncü taraf çizim, tasarım ve stüdyo araçları da Sony Xyn tarafından destekleniyor.

Sony, özellikle sanal gerçeklik dünyası için önemli bir potansiyel taşıyan yeni cihazının çıkış tarihi ve fiyatı hakkında sorulan sorulara henüz cevap vermedi. Şirket, yalnızca cihaz için geliştirilen Xyn Motion Studio uygulamasının mart ayında kullanıma sunulacağını duyurdu.

Yeni Sony Xyn için yayınlanan konsept videosu:

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