Tedarik zinciri sorunlarının PlayStation 5'te kıtlığa yol açması nedeniyle Sony'nin yıl boyunca PlayStation 4 konsolları üretmeye devam edeceği bildiriliyor. Japonya merkezli elektronik şirketi halka açık bir açıklama yapmamasına rağmen, Bloomberg News Salı günü Sony'nin PS4 modelinin üretimini 2021'in sonuna doğru durdurmayı planladığını bildirmişti. Sony zora girdi. PS4 üretimi devam edecek. İşte detaylar!

PS4 Üretimi Lojistik Sorunlar Çözülene Kadar Devam Edecek

Sony'nin yıl boyunca PlayStation 4 konsolları üretmeye devam edeceği belirtildi. Sony bu süreç boyunca bir milyon PS4 konsolu daha üretecek ve üretim ortaklarıyla olan ilişkilerindeki baskının bir kısmını da bu çözüm yoluyla hafifletmiş olacak. Ne de olsa PS4, oynamak için çok çeşitli oyunlar sunuyor ve konsol maliyeti PS5'ten önemli ölçüde daha düşük.

Ayrıca Sony'nin üretim robotları her 30 saniyede bir PS4'ü bir araya getirebiliyor, bu nedenle artan talebe tepki vermek sorun olmayacaktır. Hangi PS4'ün üretildiğine gelince, Sony kendi ülkesinde geçen yıl Ocak ayında PS4 Pro'yu tamamen ve PS4'ün bir modeli hariç tümünü üretmeyi durdurdu. Bu nedenle, PlayStation 4 Slim, yılın geri kalanında dünyanın dört bir yanındaki perakendecilerde yeniden göreceğimiz konsol olacak.

Statista'ya göre, çıkışından bu yana dünya çapında 116 milyondan fazla PS4 satıldı, PS5 ise Kasım 2020'de beri sadece 13.4 milyon sattı. Yeni konsola olan talep oldukça yüksek. Paylaşılan bir diğer bilgiye göre Mayıs ayında Sony'nin yatırımcılara, COVID ile ilgili aksaklıkların üstesinden gelse ve daha fazla birim gönderebilse bile müşteri talebini karşılayamayacağını söylediği bildirildi.

Sony cephesi henüz konu hakkında resmi bir bildiri yayınlamış değil. Bakalım PS5'in lojistik sorunları yıl sonuna kadar düzelebilecek mi? Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sony'nin çözüm sürecinde zaman kazanmak adına PS4 üretecek olması sizce mantıklı bir yol mu?

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