Sosyal Medya Devlerine Reklam Yasağı Geliyor: Şimdi Ne Olacak?

Facebook, Instagram Twitter ve TikTok başta olmak üzere sosyal medya devlerine kesilen üçüncü 30 günlük ceza sürecinde sona gelindi. Sosyal medya platformlarına reklam yasağı gelecek. Reklam yasağı geldikten sonra ne olacak? Gelin detaylara yakından bakalım.

Sosyal Medya Devlerine Reklam Yasağı Yolda

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekiyor.

Sosyal medya devleri Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor.

İlk etapta devlere 10'ar milyon TL para cezası kesilmişti. Ardından 30 gün içinde temsilci atamayan platformlara 30 milyon TL ceza daha kesilmişti.

Ocak 2021 içinde temsilci atamamış olan sosyal medya platformlarına reklam yasağı cezası verilecek. Türkiye’deki küçük ve büyük tüm işletmeler dahil olmak üzere herkes bu platformlara reklam veremeyecek.

Bu cezaların ardından halen temsilci atanmaz ise sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltmanın ardından 30 gün içinde temsilci bildirilmez ise de Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır reklam veren şirketlerin bu platformlardan geri çekilmek zorunda bırakılacağına dikkat çekti ve şu açıklamayı yaptı:

Reklam yasağının uygulandığı süreçte birçok KOBİ ya da şirket reklam veremediği için zarara uğrayacak. Bir sonraki aşama olan bant daraltmayla insanlar buraya giremediğinde şirketlerin bu platformlara reklam vermesinin bir anlamı da kalmayacak. Ağ daraltıldığında KOBİ’ler de bu platformlarda reklam vermekten vazgeçecekler. VPN ya da başka olasılıklarla bu platformlar kullanılabilir belki ama bu da belli bir kitleyi aşmayacak. İşin açıkçası KOBİ’leri daha zor günler bekliyor. Dezavantajlı gruplar, kadınlar seslerini burada duyuruyor. Bu platformlar özellikle haberciliğin ana merkezi haline dönüştü. Söz konusu cezalarla halkın haber alma hakkını da elinden almış olacaklar.

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