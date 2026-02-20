Sosyal Medyada Kim Olduğunuzu Saklamak Artık Mümkün Olmayacak

Türkiye Cumhuriyeti sosyal medya platformlarına yönelik kapsamlı bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Aslında bunun sinyallerini ilk olarak 2025'in yaz aylarında almıştık. Gelen ilk bilgiler bu düzenlemenin çocukları korumak amaçlı olduğu yönündeydi. 16 yaşından küçük kişiler sosyal medya tamamen yasaklanacak ve 16-18 yaş aralığındaki kişiler de ailelerinin rızası ile hesap açacaktı. Ancak son yapılan açıklamara göre düzenleme çocuklarla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya tamamen hükümet denetimi altında olacak.

Akın Gürlek Sosyal Medya Düzenlemesi Hakkında Ne Söyledi?

Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, göreve geldiği andan itibaren sosyal medya düzenlemesini birinci önceliği haline getirdi. Bu doğrultuda şu ana kadar pek çok açıklama yaptı ve yeni sürecin nasıl olacağına dair ipuçları verdi. Son olarak Hande Fırat'ın konuğu olan Gürlek, düzenlemeye dair bazı ayrıntıları paylaştı.

Akın Gürlek'in son açıklaması da geçmişte verdiği demeçlerle oldukça benzer. Özellikle de anonim yapılan eleştirilere karşı "hassas" olan Gürlek, "Klavye delikanlılığı yapan açık kimliği ile yapacak." dedi. Gürlek'in kelime seçimleri her ne kadar tartışmalı olsa da oldukça net. Sosyal medyada anonim olma devri bitti.

Gerçek Hesaba Geçiş Süreci Nasıl İşleyecek?

Açıklamaya göre sosyal medya kullanıcılarına bir geçiş süreci tanınacak. Kullanıcıların o süre içerisinde "gerçek hesaba" geçmesi gerekecek. Bunu yapmayan kullanıcıların hesapları kapatılacak. Üstelik buna yurt dışındaki vatandaşlar da dahil olacak. Gürlek'e göre yurt dışındakiler de pasaportla ve SMS üzerinden doğrulama yapacak.

Bugüne kadar sosyal medya düzenlemesi için pek çok demeç veren Akın Gürlek, Hande Fırat ile olan sohbetinde de detay vermekten kaçındı. Örneğin Gürlek'in gerçek hesap kavramı ne? Burada sadece kimlik doğrulamadan mı bahsediyoruz yoksa ad ve soyad bilgisinden oluşamayan her hesap anonim mi kabul edilecek?

Bir insan dizi/film kesitleri paylaştığı bir hesap yönetiyorsa bu hesap kimlik doğrulama yapılmazsa kapatılacak mı ya da bir kişi kaç tane hesap açabilecek. Tüm bunlar hala cevapsız. Peki ya hesabım ad ve soyad gibi bilgileri içeriyorsa ve ben kimlik bilgilerimi Instagram ve X gibi platformlarla paylaşmak istemiyorsam?

Düzenlemede Hâlâ Yanıtsız Kalan Sorular Neler?

Ayrıca bir de yurt dışındaki vatandaşlar meselesi var. Diyelim ki ben New York'ta yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. X hesabımda sık sık Akın Gürlek hakkında eleştirel paylaşımlar yaptığımı varsayalım. Türkiye Cumhuriyeti beni nasıl engelleyecek?

Bunun için mümkün olan tek yöntem sosyal medya platformlarının etrafıne bir sanal sınır örmek ve giriş çıkışları kimlik doğrulama ile kontrol etmek. Ancak bu bir şekilde yapılabilecek olsa da genel deneyim etkinlenmeyecek mi?

Yeni sosyal medya düzenlemesinin ne zaman uygulamaya geçirileceği şimdilik belirsiz. Ancak kesin olan tek bir şey var ki vatandaşlar sosyal medya platformlarının özgürlükçü yapısını baskılayan bu düzenlemeden pek de hoşlanmayacak.