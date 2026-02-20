Gemini 3.1 Pro Yayında! Çok Zor Problemleri Çözebiliyor

Google'ın son birkaç gündür yeni yapay zeka modeli Gemini 3.1 Pro'yu kullanıma sunacağına dair söylentiler vardı. Şirket sonunda yeni modelinin erişime açıldığını duyurdu. Gemini 3 Pro'nun yayınlanmasından sadece birkaç ay sonra sunulan bu modelin özellikle akıl yürütme kapasitesinde önemli bir artış meydana geldi.

Gemini 3.1 Pro'nun Özellikleri Neler?

Google, bu yeni modelini karmaşık problemleri çözmekte daha yetenekli bir model olduğunu ifade etti. Daha önce hiçbir modelin görmediği mantık örüntülerini çözme yeteneğini ölçen ARC-AGI-2 testinde Gemini 3.1 Pro yüzde 77,1 puan elde etti. Gemini 3 Pro'nun puanının yüzde 31,1 olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça büyük bir sıçrama yaşandığını söylemek mümkün. Claude ve GPT'yi (ChatGPT'ye güç veren model) de geride bıraktı.

Yeni model artık bilgi vermenin ötesine geçmiş durumda. İlk bakışta pek de bir anlam ifade etmeyen dağınık verileri birleştirerek veri analiz sürecini kolaylaştırıyor. Zor konuları net ve görsellerle açıklayabiliyor, böylece kullanıcıların da merak ettiği konuları hızlı ve doğru şekilde anlamasına yardımcı oluyor. Öte yandan projeler üzerinde planlama yapma, metin istemlerinden web uyumlu, hareketli SVG dosyaları oluşturabiliyor.

Gemini 3.1 Pro'yu Kimler Kullanabiliyor?

Gemini 3.1 Pro şu an itibarıyla herkes tarafından kullanılabiliyor. Google AI Pro ve Ultra aboneleri, ücretsiz kullanıcılara göre çok daha yüksek kullanım sınırına sahip olacak. Bu arada model, özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için oldukça etkili bir araştırma asistanı olan NotebookLM'ye de entegre ediliyor.

Elbette ki ücretsiz hesap sahiplerinin bu araçta bir dezavantajı olacak. NotebookLM'de Gemini 3.1 Pro kullanmak yalnızca Pro ve Ultra abonelerine özel olacak. Ona sayfalarca metin ya da binlerce satır kod verebilir, sonuçları görerek modelin ne kadar gelişim gösterdiğini kendiniz görebilirsiniz.