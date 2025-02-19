X'in Paralar Suyunu Mu Çekti? Yatırımcı Gelmezse Hali Perişan

Eski Twitter, şimdiki adıyla X... Elon Musk platformu satın aldığı günden bu yana pek çok kararıyla eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Son dönemlerde X'in bir bataklığa sürüklendiği gerçeği, Elon Musk'ın işine son verdiği onca insan ve platformun bir sosyal ağ olmaktan çıkıp daha çok bir politik savaş alanına dönmesi sebebiyle pek çok ünlü isim ve markanın X'i terk etmesi üst üste geldi. X için tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

CNN gibi kuruluşlar, Musk yönetiminde X'in batmaya başladığını gizleyemeyecek kadar memnuniyetsizlik ifade ederken, Fidelity'nin tahminleri de X'in değerinin 2022'de Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla başlayan çöküşe doğru ilerlediğini ima etmişti. The Guardian gibi gazeteler de Musk yönetimini eleştirerek platformu terk etmişti.

Ancak son haberlere göre, X şu anda 44 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yatırım almaya yönelik görüşmeler yürütüyor. 44 milyar dolar, Musk'ın Twitter'ı satın aldığı fiyatla birebir örtüşüyor. Peki bu, bataktan kurtulması için yeterli mi?

X İçin Yatırım Turu Gerçekleşecek

Konuyla ilgili araştırma yapan yerel kaynaklara göre söz konusu görüşmeler devam ediyor ve durum değişse de, bu ilk potansiyel yatırım turu Musk'ın X'i devralmasından bu yana gerçekleşecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Musk her ne kadar sosyal medyada başarısız bir profil çizse de diğer iş kanatlarında durum tam da istediği gibi gidiyor. İnişli çıkışlı durumların yanı sıra Musk'ın genel iş imparatorluğu ise oldukça iyi durumda.

Tesla hisseleri Donald Trump'ın seçiminden bu yana %40'ın üzerinde artarken, SpaceX'in değeri 350 milyara yükseldi. Buna ek olarak, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, potansiyel 75 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yeni finansman arayışında ve X, şirkette 6 milyar dolarlık bir paya sahip.

Grok 3'ün Çıkışı Umut Oldu

Elon Musk'ın xAI girişimi en yeni chatbot'u Grok-3'ü piyasaya sürdü. Grok-3; DeepSeek, OpenAI ve Google ile rekabet etmeyi hedeflerken, X'te Premium+ abonelerine ve yeni SuperGrok seviyesi üzerinden uygulama ve web kullanıcılarına sunuluyor.

Musk, Grok-3'ün önceki versiyonu Grok-2'den üstün olduğunu belirtirken, xAI veri merkezi kapasitesini artırmak için Memphis merkezli Colossus süper bilgisayarını dünyanın en büyüğü olarak tanıttı. İlaveten Musk'ın OpenAI'nin kar amacı gütmeyen varlıklarını 97,4 milyar dolara satın alma teklifi yakın zamanda reddedilerek rekabet ortamına yepyeni bir soluk getirdi.

Elon Musk'ın, Twitter'dan pek çok çalışanı işten çıkarmasıyla sosyal medya platformu X'in bataklığa sürükleneceği öngörülürken, bazı haber kaynakları ve yatırımcılar bu durumu eleştiriyordu. Şimdi bu yatırım turu sayesinde belini doğrultabilecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz.