Popüler Müzik Uygulaması Saldırıya Uğradı! Kullanıcı Verileri Sızdı

Dijital müzik devi, dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. En iyi ücretsiz müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Soundcloud, siber saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları doğrulayarak bir veri ihlali yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bazı kullanıcı verilerinin ele geçirildiği belirtiliyor. İşte ayrıntılar...

SoundCloud Kullanıcı Verileri Ele Geçirildi

Şirket, kullanıcılarının beşte birine ait ve hassas olarak nitelendirilen verilerin ele geçirildiğini doğruladı. Platformun yaklaşık 180 milyon kullanıcıya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu ihlalden yaklaşık 36 milyon kişinin etkilendiğini söylemek mümkün.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu veri ihlali doğrudan SoundCloud altyapısından kaynaklanmadı. Öyle ki ihlalin üçüncü taraf bir hizmete ait kontrol paneline yetkisiz erişim sağlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Neyse ki sızdırılan veriler arasında şifreler, ödeme bilgileri ve benzeri kritik bilgiler yer almıyor. Öyle ki ele geçirilen verilerin büyük bölümünün kullanıcı e-posta adresleri ile herkese açık profillerde yer alan bilgilerden oluştuğu ifade edildi. Tabii bunlar da önemsiz bilgiler değil.

Gerekli Önlemler Alındı

SoundCloud, sızıntının ardından güvenlik önlemlerini artırdığını ve olaydan etkilenen kullanıcıları bilgilendirmeye başladığını açıkladı. Firma ayrıca kontrollerin sürdüğünü ve benzer bir olayın tekrar yaşanmaması adına güvenliği daha iyi hale getirmek için iyileştirme yapıldığını da ekledi.

