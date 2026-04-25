iPhone 18 İçin Kritik Sızıntı! Resmen Sıçrama Yapacak

Apple cephesinden dikkat çeken yeni bir sızıntı daha geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, iPhone 18 serisiyle birlikte bellek tarafında önemli bir yükseltmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Apple’ın bugüne kadar yalnızca Pro modellerde sunduğu güçlü donanım özelliklerinden birini ilk kez standart modele getirmesi bekleniyor. Ayrıca işlemci tarafında da önemli bir yükseltme söz konusu. İşte detaylar...

iPhone 18, Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

Apple ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Nystedt’in paylaştığı bilgilere göre şirket, iPhone 18 modelinde 12 GB RAM kullanmaya hazırlanıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 17’de 8 GB, iPhone 17 Pro Max’te ise 12 GB RAM bulunuyordu. Bu da standart model için oldukça önemli bir yükseltmeye işaret ediyor. Hatta Apple, giriş seviyesindeki bir iPhone modelinde ilk kez 12 GB RAM’e yer verebilir.

Apple, iPhone 18 İle RAM Kapasitesini Neden Artıracak?

Apple’ın böyle bir yükseltme planlıyor olması oldukça dikkat çekici. Zira şirketten bu yönde bir adım pek beklenmiyordu. Ancak bu hamlenin arkasında Apple Intelligence kapsamında sunulacak ve doğrudan cihaz üzerinde çalışacak yapay zekâ özelliklerinin yer aldığı söyleniyor.

Bildiğiniz üzere doğrudan cihaz üzerinde çalışacak yapay zekâ özellikleri, yüksek donanım gücü gerektiriyor. Bu nedenle Apple’ın kullanıcıların bu özellikleri daha akıcı ve sorunsuz şekilde kullanabilmesi için böyle bir yükseltmeye gideceği belirtiliyor. Ki bu oldukça mantıklı görünüyor.

iPhone 18, Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Apple, iPhone’larda kullanacağı işlemciler için Tayvan merkezli TSMC ile iş birliği yapıyor. iPhone 17 serisinde yer alan A19 yonga seti 3 nm üretim sürecinden geçerken, aynı kaynağa göre iPhone 18’de yer alacak A20 işlemci ile 2 nm teknolojisine geçiş yapılacak.

Bu da yeni modelin selefine kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha yüksek performans sunacağı anlamına geliyor. Üstelik bu artış yalnızca hızla sınırlı kalmayacak, daha gelişmiş üretim süreci sayesinde enerji verimliliği de korunacak. Yani iPhone 18 hem daha hızlı çalışacak hem de pili daha verimli kullanacak.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Apple, son yıllarda yeni iPhone modellerini genellikle eylül ayında tanıtıyor. Ancak bu yıl şirketin lansman takviminde önemli bir değişikliğe gideceği konuşuluyor. İddialara göre Apple, biri eylül ayında diğeri ise 2027’nin ilk çeyreğinde olmak üzere iki ayrı etkinlik düzenleyecek.

Eylül ayında yapılacak lansmanda iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone’un tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18 modeli ise bu etkinlikte yer almayacak. Bunun yerine cihazın 2027’nin başlarında iPhone 18e ile birlikte duyurulacağı öne sürülüyor. Bu da iPhone 18 için yaklaşık bir yıl beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Apple'ın iPhone 18'in standart modeline 12 GB RAM ve 2 nm işlemci getirme hamlesi şahsen beni oldukça heyecanlandırdı. Bu gelişmeler, yeni modelin selefine kıyasla ciddi bir performans sıçraması yapacağını gösteriyor. Böyle bir yükseltmenin Apple’ın satışlarına da olumlu yansıması muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.