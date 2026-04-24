Samsung'un Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Yolda! Aşırı İnce Olacak

Samsung’un çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy Z Wide Fold modeliyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar katlanabilir telefonun boyutlarını sızdırdı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Wide Fold Boyutları Ne Olacak?

Galaxy Z Fold Wide'ın boyutları sızdırıldı. Sızıntıya göre telefon açık konumda 161,4 x 123,9 x 4,3 mm boyutlarına ulaşırken, kapalı konumda 161,4 x 82,2 x 9,8 mm ölçülerinde olacak.

İç ekranın 4:3 en boy oranına sahip olması telefonu açtığınızda ekstra bir döndürme ihtiyacı olmadan doğrudan tablet benzeri bir kullanım sunacak. Kapak ekranında ise 4,7:3 en boy oranı tercih edilecek.

Karşılaştırma yapacak olursak mevcut Galaxy Z Fold 7 açık konumda 158,4 x 143,2 x 4,2 mm ve kapalı konumda 158,4 x 72,8 x 8,9 mm boyutlarında. Yani Z Fold Wide geniş ekranlı olmasına rağmen gayet ince bir deneyim sunacak.

Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold Wide modelinin dış ekranının 5,4 inç, iç ekranının ise 7,6 inç olacağı söyleniyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak Galaxy Z Fold 7 modelinde dış ekran 6,5 inç, iç ekran ise 8 inç boyutlarındaydı. Bununla birlikte yukarıda da belirtildiği üzere iç ekranı 4:3 ve dış ekranıysa 4,7:3 en boy oranına sahip olacak.

Galaxy Z Wide Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Samsung telefonları için özel olarak optimize edilmiş bir versiyonu yer alacak. Hatta bu işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy olarak isimlendiriliyor.

Bu yonga setinin standart versiyonu Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst düzey akıllı telefonlarda mevcut. Yani amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını söylemek mümkün. Bunun dışında oyun performansına baktığımızda Fortnite gibi üst düzey grafik gerektiren mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans veriyor.

Galaxy Z Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy Z Fold Wide modelinin tanıtım tarihi henüz resmi bir şekilde açıklanmadı. Fakat şirket uzun yıllardır katlanabilir telefonlarını yaz aylarında piyasaya sürüyor. Bununla birlikte geçen haftalarda ortaya çıkan sızıntılar şirketin 22 Temmuz’da Londra’da bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini iddia etti. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 ve Galaxy Z Wide Fold modelleri bu etkinlikte vitrine çıkacak.

Samsung ürün yelpazesinin büyük bir kısmını Türkiye’de satışa sunuyor. Buna katlanabilir telefonlar da dahil. Ancak Galaxy Z Wide Fold ilk kez piyasaya çıkacak. Yani selefi olmayan yeni bir model olduğu için kesin konuşmak doğru olmaz. Yine de cihazın Türkiye’ye gelme ihtimali yüksek diyebiliriz.

Galaxy Z Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Wide Fold'un ne kadardan satılacağı henüz belli değil. Fakat burada Galaxy Z Fold 7 üzerinden bir tahminde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihaz ülkemize 101.999 TL başlangıç fiyat etiketiyle geldi. Galaxy Z Wide Fold'un bu modelden genel anlamda daha güç olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 105.000 TL ila 110.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy Z Wide Fold ile ilgili son sızıntılar beni bir hayli şaşırttı. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazın açık halde 4,9 mm ve kapalı halde 9,8 mm kalınlığında olacağına yönelik sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak son sızıntılar katlanabilir telefonun açık durumda bundan çok daha ince bir tasarımla geleceğini gösteriyor. Bence bu durum kullanıcıların beğenisini kazanacak.