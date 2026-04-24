En Ucuz Game Pass Aboneliği Yolda! Bazıları Bedava Alabilecek

Microsoft, özellikle son zamanlarda abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass'i her kullanıcı için uygun bir servise dönüştürmeye çalışıyor. Şimdiye kadar şirketin üzerinde çalıştığı pek çok formül sızdırıldı. Örneğin geçtiğimiz günlerde Triton ve Duet kod adlarıyla bilinen çeşitli abonelik planları üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ileri sürülmüştü.

Şimdi de oyuncular arasında konuşulmaya başlanan bu planları temel alan fakat daha kapsamlı bir plan olarak düşünülen yeni seçeneği Starter Edition'ın yolda olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte söz konusu abonelik hizmetinin kullanıcılara ne tür avantajlar sunacağı gibi detaylar da açıklığa kavuştu.

Game Pass Starter Edition Kimlere Ücretsiz Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yakın zamanda Discord ve Xbox arasında büyük bir iş birliği duyurulacak. Bu kapsamda Discord Nitro aboneleri, yeni Starter Edition planına ekstra hiçbir ücret ödemeden sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz üzere bu da Nitro Rewards programı aracılığıyla sunulacak. Bilmeyenler için Discord, Nitro kullanıcılarına bu program kapsamında özel hediyeler sunuyor. Şu an birçok hediyenin mevcut olduğu programa yakında Game Pass aboneliği de dahil edilecek.

Game Pass Starter Edition'ın Avantajları Neler Olacak?

Game Pass Starter Edition henüz resmî olarak doğrulanmadığı için avantajları da netleşmiş değil fakat daha önce ortaya çıkan Duet ve Triton kod adlı abonelik planlarının resmî adının bu olacağı söyleniyor. Dolayısıyla avantaj konusunda da önceki sızıntıları baz alabiliriz.

Ortaya çıkan bilgilere göre Starter Edition, 50'den fazla oyuna erişmenize imkân tanıyacak. Bu, Game Pass kütüphanesindeki bütün oyunları oynayamayacağınız anlamına geliyor. Sadece önceden seçilmiş onlarca oyunu hiçbir ücret ödemeden oynayabileceksiniz. Sızıntılarda bunların arasında Hades, Fallout 4 ve benzeri yapımların olacağı ortaya çıkmıştı.

Bu abonelik planı ayrıca Xbox'ın bulut oyun hizmeti üzerinden ayda toplam 10 saat oyun oynamanızı mümkün kılacak. Oyun oynarken puan kazanabilecek, bunları da Xbox mağazası üzerinden kullanarak avantaj elde edebileceksiniz. Öte yandan henüz çok güçlü bir ihtimal değil fakat oyunların çevrim içi çok oyunculu modlarını oynamanıza da izin verebilir.

Game Pass Starter Edition Türkiye'de Olacak mı?

Game Pass'in abonelik planları şimdiye kadar dünya genelinde hep aynı kaldı. Bunu göz önüne aldığımızda yeni planın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki önce belirli bölgelerde test edilmesi, sorun olmadığı belirlendikten sonra genel kullanıma açılması muhtemel.

Editörün Yorumu

Game Pass planları için indirime gidilmesinden sonra bu konuda çok daha etkili adımlar atılacağını düşünmeye başlamıştım. Özellikle Xbox'ın patronu değiştikten sonra bu abonelik hizmetinde köklü değişiklikler yapılacağının işareti zaten verilmişti. Bu yeni abonelik planını da hizmetin daha yaygın hâle gelmesine yardımcı olacaktır.