Kafa Hareketiyle Kontrol Edilen Kulaklık Tanıtıldı! Sesli Asistan Var

Noise, yeni kablosuz kulaklığı Master Buds 2 ile kullanıcıların karşısına çıktı. İlk olarak 2025 yılında gördüğümüz Master Buds kulaklıktan sonra gelen cihaz, ABD merkezli ses ekipmanı üreticisi Bose ile iş birliği içinde geliştirildi. Cihazın kafa hareketi ile kontrol ve sesli asistan başta olmak üzere pek çok önemli özelliği mevcut.

Noise Master Buds 2'nin Özellikleri Neler?

Sürücü Yapısı: 10 mm PU + PEEK dinamik sürücüler

10 mm PU + PEEK dinamik sürücüler Ses Kodeği: LHDC 5.0 desteği (24-bit/192kHz örnekleme hızı)

LHDC 5.0 desteği (24-bit/192kHz örnekleme hızı) Gecikme Süresi: Oyun ve videolar için optimize edilmiş düşük gecikmeli iletim

Oyun ve videolar için optimize edilmiş düşük gecikmeli iletim Uzamsal Ses: 360 derece surround ses deneyimi

360 derece surround ses deneyimi Gürültü Engelleme (ANC): 51 dB'e kadar aktif gürültü engelleme

51 dB'e kadar aktif gürültü engelleme Şeffaf Mod: Çevreden gelen sesleri duymaya devam etme

Çevreden gelen sesleri duymaya devam etme Yapay Zeka Destekli Sesli Asistan: Mevcut (Noise Audio uygulaması üzerinden)

Mevcut (Noise Audio uygulaması üzerinden) Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki farklı cihaza bağlantı desteği

Aynı anda iki farklı cihaza bağlantı desteği Kontrol: Kafa hareketleri sayesinde eller serbest kontrol

Kafa hareketleri sayesinde eller serbest kontrol Dayanıklılık: IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sertifikası

IPX5 suya ve tere karşı dayanıklılık sertifikası Toplam Pil Ömrü: ANC açıkken şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar

ANC açıkken şarj kutusu ile birlikte 30 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım süresi

Noise, Bose ile olan iş birliği sayesinde etkileyici bir ses kalitesi sunuyor. 10 mm PU+ PEEK sürücülerle donatılan cihaz, LHDC 5.0 desteği ile birlikte geliyor. Bu kodek, 24-bit/192kHz değerlerine kadar örnekleme hızını destekleyerek stüdyo kalitesine yakın bir ses aktarımı sunuyor. Bir diğer avantajını ise düşük gecikmeli ses iletiminde görüyoruz. İster PUBG gibi sesin ön planda olduğu oyunlar oynuyor olun ister video izliyor olun, görüntü ile ses arasında gecikme süresi oldukça düşük tutuluyor.

360 derece uzamsal ses desteği sayesinde sanki konserdeymişsiniz gibi bir hissiyat uyandıran kulaklık, 51 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği içeriyor. Öte yandan şeffaf mod sayesinde özellikle dışarıda yürürken kulaklıklarınızın olası tehlikelere karşı açık tutabiliyorsunuz. Sesi daha temiz şekilde veren bu mod, karşıdan karşıya geçerken ya da arkadaşlarınızla sohbet ederken çevrenizi duymaya devam etmenize olanak tanıyor. Elbette ki tüm gürültüyü içeri vermiyor, daha temiz bir deneyim elde ediyorsunuz.

Yapay zeka destekli sesli asistan ile kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıran cihaz, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve kafa hareketi ile kontrol edilebiliyor. Örneğin bir arama geldiğinde başınızı iki yana sallayarak o aramayı reddedebiliyorsunuz. Temas yok, sadece başınızı oynatmanız yeterli oluyor.

Öte yandan cihaz, IPX5 sertifikasına sahip. Bu, onun yoğun basınca dayanıklı olmadığı anlamına geliyor. ANC yani gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde toplam pil ömrü şarj kutusuyla birlikte 30 saati buluyor. Yalnızca 10 dakika şarj ederek altı saatlik bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Geçen yılın sonunda yeni sürümleri piyasaya sürülen Noise Master Buds'ın hızlı şarj özelliği de 10 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım imkânı sunuyordu.

Noise Master Buds 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Noise Master Buds 2 için 7.999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla birlikte 3 bin 862 TL'ye denk geliyor. Segmentine göre oldukça uygun bir fiyat sayılabilir ancak bugün Türkiye'de satışa sunulsa vergiler ve diğer ek maliyetler dolayısıyla elbette fiyatının ikiye katlanması muhtemel.

Noise Master Buds 2, Türkiye'de Satılacak mı?

Noise Master Buds 2'nin yakın zamanda "doğrudan" (herhangi bir aracı olmadan) Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Marka şu an öncelikli olarak Hindistan pazarına odaklanıyor fakat bu tür ürünlerin genellikle ithalatçı garantili olarak piyasaya sürüldüğüne pek çok kez şahit olmuşsunuzdur. Dolayısıyla bu yeni Noise kulaklığın da yakın zamanda ithalatçı garantili olarak satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir resmî açıklamada bulunulmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Noise kulaklıklar özellikle son birkaç aydır oldukça dikkatimi çekiyor. Gerek uzun pil ömrü gerek yapay zeka odaklı özellikler olsun, cihazlarında epey kullanıcı dostu özellikler sunuyor. Ama gelgelelim, tasarım konusunda beklentilerimi "hiç" karşılamıyor. Belki bu tarz kulaklıkları seven vardır ancak minimalist bir şeyler yapıp geniş bir kitleye hitap etmek varken böyle bir tercihte bulunması, bana çok doğru bir hamle gibi gelmiyor.