Trump'tan Özel Görev: SpaceX Altın Kubbe İçin Yüzlerce Uydu Üretecek!

Amerika Birleşik Devletleri gökyüzünü artık yalnızca keşif için değil, savunma hattının ilk cephesi olarak da kullanmaya hazırlanıyor. Başkan Donald Trump’ın “Golden Dome” adını verdiği dev füze savunma projesi kapsamında SpaceX Pentagon’dan 2 milyar dolarlık dev bir görev üstlenmek üzere. İşte detaylar...

SpaceX’e 2 Milyar Dolarlık "Altın Kubbe" Görevi: ABD’nin Yeni Uzay Kalkanı Başlıyor!

Golden Dome, geleneksel hava savunma sistemlerini aşan tamamen entegre bir uzay tabanlı kalkan olarak tanımlanıyor. Projenin temelinde yörüngede konuşlandırılacak yüzlerce uydudan oluşan “Air Moving Target Indicator” ağı bulunuyor. Bu sistemin atmosferde ilerleyen füzeleri, hipersonik silahları ve hatta insansız hava araçlarını gerçek zamanlı olarak tespit edip komuta merkezine veri akışı sağlaması planlanıyor.

SpaceX’in alacağı 2 milyar dolarlık pay bu 600 uyduluk ağın ilk inşasında kullanılacak. Projenin toplam maliyetinin en az 175 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Ancak savunma analistleri, bu rakamın yalnızca başlangıç olabileceğini belirtiyor.

Zira Golden Dome yalnızca bir füze önleme sistemi değil aynı zamanda deniz, kara, uzay ve siber uzay unsurlarını bir araya getiren bir “savunma ekosistemi” olacak. Pentagon’un bu kapsamda sadece SpaceX’e değil Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3Harris, Anduril ve Palantir gibi devlere de görev vermesi bekleniyor.

Golden Dome, ABD’nin gelecekteki tehditlere karşı gökyüzünde kuracağı ilk “ulusal kalkan” olma yolunda. SpaceX’in 2 milyar dolarlık görevi, bu dev ağın yalnızca başlangıcı olsa da, dünya genelinde uzay tabanlı savunmanın artık bilim kurgu olmaktan çıktığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayınız...