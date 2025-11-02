Tank Kamuflajı Nasıl Yapılır? Kamuflajlı Rus Tankları Görüntülendi!

Modern savaş sahneleri artık sadece mühimmat gücüyle değil, görünmezlik teknolojileriyle de şekilleniyor. Ukrayna-Rusya savaşından gelen son görüntüler savaş alanında kamuflaj stillerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. İşte karşınızda kamuflajlı bir Rus tankı ve detayları...

Rus Ordusu'ndan Savaş Sahasında Görünmez Tank Denemesi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rus ordusuna ait tankların yoğun kamuflaj ağları ve özel malzemelerle kaplandığı görülüyor. Bu sistemin amacı araçların hem hava gözetlemelerinden hem de drone sensörlerinden gizlenmesini sağlamak.

🔴 Rus ordusu, tank kamuflajlarıyla savaşın yeni tarzını belirliyor. pic.twitter.com/nClKGqhmT8 — Conflict (@ConflictTR) November 2, 2025

Görüntülerde tankların özellikle ormanlık alanlarda çevreyle neredeyse tamamen bütünleştiği fark ediliyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler sıcaklık yalıtımı sağlayan ısı emici kumaşlar, ışığı yansıtmayan ağ yapılar ve radar dalgalarını dağıtan fiber katmanlardan oluşabiliyor.

Her ne kadar dışarıdan sadece ormandaki bitkilerden esinlenerek hazırlanmış basit bir kamuflaj gibi dursa da şayet Rus mühendisleri kamuflajların altında farklı teknolojilere sahip kumaşlar kullanıyorsa bu tankların radar ve sensörlerde fark edilmemesini de sağlıyor olabilir.

Globale baktığımızda da bu noktada çeşitli çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Özellikle ABD ve Türkiye tank kamuflajları konusunda ileri mühendislik projeleri yürütmeye çalışıyor. Bu noktada ilerleyen günlerde farklı teknolojileri de gündemimize almamız gerekebilir.

