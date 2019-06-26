SpaceX Falcon Heavy Roketi Tarihinin En Kötü Sonucunu Aldı

İnsanlığın Ay ve Mars gibi gezegenlerde koloni kurmasını isteyen SpaceX şirketi, bu amaç için Falcon Heavy roketlerini üretmişti. Roketlerin fırlatıldıktan sonra geri dönmemesi çok ciddi bir maliyet neden olduğu için Falcon Heavy roketleri geri yeryüzüne inebilir şekilde dizayn edildi. Şirketin en son yaptığı Falcon Heavy uçuşu, ne yazık ki başarısızlığa uğradı. İşte haberimizin detayları.

SpaceX şirketi, bundan kısa bir süre önce ilk Falcon Heavy roketlerini fırlattığında, yeryüzüne çok başarılı bir iniş gerçekleştirmişti. Okyanusa inmeye çalışan bir roket parçalanmıştı ve diğer iki roket ise herhangi bir problem olmadan yeryüzüne indi. Birçok kez kullanılan Falcon Heavy roketleri, daha önce hiç sorun yaratmıştı.

Spacex Falcon Heavy roketi okyanusa düştü

Şirketin Falcon Heavy ile ilgili amacı onu dikey bir şekilde gemiye indirmekti. Ancak Atlantik Okyanusu'nun üzerinde yer alan bu küçük gemiye ulaşamayan Falcon Heavy roketi, talihsiz bir şekilde okyanusa düştü.

Hiç Beklenmeyen bir şekilde gerçekleşen bu olay, ABD saatine göre gece yapılan Falcon Heavy kalkışından sonra ortaya çıktı. Roketin iniş esnasında merkez çekirdek iticisi devre dışı kaldı. Problemin yazılım kaynaklı mı yoksa daha çok teknik ekiple ilgili bir sorun mu olduğu henüz bilinmiyor.

Peki sizce de SpaceX Falcon Heavy roketleri yakın bir gelecekte %100 başarılı bir şekilde görev yapabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.