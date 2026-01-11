Elon Musk, Uzayı Uyduyla Dolduracak! Daha Fazlası İçin Onay Geldi

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, uzaydan internet alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gelen son bilgilere göre firma, uzaya binlerce yeni Starlink uydusu göndermek için resmi onay aldı. Buna göre şirket, mevcut uydu kapasitesini iki katına çıkardı. İşte ayrıntılar...

SpaceX, 7 bin 500 Starlink Uydusu İçin Onay Aldı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX’in ikinci nesil Starlink uydularından 7 bin 500 adet daha fırlatmasına onay verdi. Bu kararla birlikte şirketin uzaya gönderebileceği toplam Starlink uydu sayısı 15 bine yükseldi. SpaceX, bu kapasite artışıyla birlikte dünya genelinde daha hızlı ve daha düşük gecikmeli internet sunmayı hedefliyor.

Aslında şirket ikinci nesil Starlink uyduları için ilk olarak için Aralık 2022’de izin almıştı. Hatta başlangıçta 15 bin uydunun tamamını tek seferde göndermek istiyordu ancak uzaydaki enkaz riski ve güvenlik nedeniyle ilk etapta yalnızca 7 bin 500 uyduya onay verilmişti. Kalan uydular içinse karar ertelenmişti. Neyse ki ertelenenler için de onay alındı.

Firma bu adımla birlikte mobil kapsama alanını da ciddi seviyede genişletmeyi hedefliyor. Bugüne kadar Starlink uyduları yalnızca sabit internet hizmeti için kullanılıyordu. Yeni izinle birlikte sistem, şebeke olmayan yerlerde telefonların uydulara bağlanmasına da olanak tanıyacak. Üstelik şirketin mobil iletişim için daha fazla planı var.

SpaceX, 15 Bin Uydu Daha Fırlatmak İstiyor

Mevcut bilgilere göre ABD’li şirket, yalnızca mobil iletişim için çalışacak 15 bin yeni uyduyu daha uzaya göndermeyi düşünüyor. Ancak bu plan şimdilik fikir aşamasında. Yani henüz resmi bir başvuru yapılmış değil. Fakat başvuru yapılmış olsa bile süreç bir hayli sancılı geçecek gibi görünüyor. Zira rakip uzay şirketleri sert tepkiler gösteriyor.

