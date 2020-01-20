SpaceX'in İlk İnsanlı Uçuşunun Yapılacağı Tarih Açıklandı

Elon Musk, SpaceX şirketini Mars'a koloni kurma hayalini gerçekleştirmek adına kurmuştu. İnsanlı uzay uçuşları gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam eden SpaceX'in kurucusu Elon Musk'tan insanlı uçuşlara dair net bir açıklama geldi.

SpaceX, uzay kolonileri kurma adına ortaya çıkmış ve ilk olarak uzay uçuşlarının maliyetini azaltmak adına geliştirmeler yapmıştı. Fırlatıldıktan sonra tekrar kullanılabilen roketler geliştiren SpaceX, sonrasında bu roketleri düzenli kullanılabilir hale getirmiş ve NASA'nın neredeyse tüm işlerini üstlenir olmuştu.

Roketler sonrasında Dragon kapsülleri ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşımacılığına başlayan SpaceX, Crew Dragon adını verdiği kapsülünün ise insan taşıyacağını duyurmuştu.

İnsanlı uçuşlar yapabilmek adına hazırlanan Crew Dragon'un ilk testleri yakın zaman önce tamamlanırken, merakla beklenen açıklama bugün geldi.

Şirketin kurucusu Elon Musk, SpaceX tarafından düzenlenecek ilk insanlı uçuşların 2020 içerisinde yapılacağını dile getirdi.

Nisan - Haziran tarihleri arasında ilk insanlı uçuş denemesini gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Musk, Crew Dragon'un şubat ayı içerisinde tamamen hazır olacağını aktardı.

SpaceX'in insanlı uçuş konusunda "donanımlı" ve "kendinden emin" olduğunun altını çizen Musk, bu işin üstesinden geleceklerine emin olduğunu belirtti.