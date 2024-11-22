SpaceX, Lunar Outpost ile Starship Ay Aracı için İkinci Ticari Anlaşmasını İmzaladı

SpaceX'in Starship test programı hız kazanmaya devam ederken, şirket, dev aracının bir Ay iniş aracı versiyonunu kullanarak Ay'a bir yük teslim etmek için ikinci ticari anlaşmasını imzaladı.

Colorado merkezli Lunar Outpost şirketi, sağlam yapıya sahip Eagle rover'ını 2029 yılında Starship aracılığıyla Ay yüzeyine taşıyacağını açıkladı. Lunar Outpost CEO’su Justin Cyrus, bu görevin özel bir uçuş mu olacağı, yoksa başka yüklerle paylaşımlı bir uçuş mu yapılacağı ve maliyeti gibi ayrıntıları paylaşmaktan kaçındı.

Starship'in rover'ı Ay yüzeyine nasıl indireceği de şu an için belirsiz. Rover, küçük bir pickup kamyonu andırıyor.

Lunar Outpost’un rover projeleri, NASA’nın bu yıl başlarında başlattığı Ay Arazi Aracı (LTV) programı sayesinde büyük bir destek aldı. NASA, bu programın ilk aşaması için Lunar Outpost’un liderliğindeki ekip dahil üç ekibi seçti. Bu bir yıllık süreçte ekipler, NASA’nın Artemis programı kapsamında astronotlar tarafından kullanılabilecek rover konseptlerini geliştirecek. Bu sürecin sonunda ekipler, bir gösterim görevi siparişi için rekabet edecek.

Bütçe Endişelerinden Ötürü Yalnızca Bir Sağlayıcı Seçeneği Var

Önümüzdeki 13 yıl boyunca görev siparişlerinin toplam potansiyel değeri 4,6 milyar dolar. Ancak bütçe endişeleri nedeniyle NASA’nın yalnızca bir sağlayıcı seçeceği belirtildi.

Lunar Outpost’un liderlik ettiği ekipte Leidos, General Motors, Goodyear ve MDA Space gibi şirketler yer alıyor. Lunar Outpost’un ekibi NASA tarafından seçilmezse bile şirket rover geliştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Cyrus, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Lunar Outpost Eagle, bizim amiral gemisi aracımızdır ve diğer gezegenlerdeki ileri karakolların temelini oluşturacak. Şirketimiz kurulduğundan beri hareketlilik odaklıdır ve Ay Arazi Aracı, Ay ve Mars'ta sürdürülebilir bir varlık oluşturmamızı sağlayan sektör lideri yeteneklerimizi hızlandırmıştır.

Lunar Outpost geçen ay, rover geliştirme dahil olmak üzere çeşitli girişimlerini desteklemek için açıklanmayan bir miktarda A Serisi yatırım turunu tamamladı.

Bu yeni Starship anlaşması, SpaceX’in geçen yıl Venturi Astrolab ile yaptığı benzer bir anlaşmanın ardından geliyor. Venturi Astrolab ekibi de LTV programı kapsamında seçilmiş ve kendi rover’ını Ay yüzeyine taşımak için bir Starship yük teslimatı planlamıştı.