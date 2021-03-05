SpaceX, SN10'u Araştırmak İçin Robot Köpekten Yardım İstiyor

SpaceX, SN10'u araştırması için robot köpek satın aldı. Bir köpek insanın en iyi arkadaşıysa, Zeus adlı robot köpek ise Mars roketiyle yakın arkadaş olabilir mi? SpaceX'in son fırlatmasında Boston Dynamics'in meşhur robot köpeğinin araştırma yaptığı gözlemlendi.

Perşembe günü, dört ayaklı sarı robot köpek SpaceX'in Teksas, Boca Chica'daki araştırma merkezinde dolaştı. Roketin düşme sonrasını inceleyen robot köpek Zeus, SpaceX'e yardım etmek istiyor.

SpaceX, SN10 patlaması için robot köpek satın aldı

SpaceX, Çarşamba günü Starship SN10 adlı roket prototipini fırlattı. Kendisinden önceki son iki prototip gibi, SN10 da şirketin Boca Chica kasabasındaki tesislerinin yaklaşık 33.000 fit yukarısına tırmanmayı başardı. Ardından motorlarını kapattı ve Dünya'ya geri inmeyi başardı.

Yere çarpıp hemen patlayan prototiplerden farklı olarak SN10, dik konuma gelmek ve yere yumuşak bir şekilde temas etmek için motorlarını yeniden ateşleyebildi. Ancak motorların ateşlenmesinden 10 dakika sonra olağanüstü bir şekilde patladı.

Enkazın görüntüleri o zamandan beri Twitter'da yayıldı ve SN10'un her biri 1 milyon dolar değerinde parçalanmış gövdesini ve kırık Raptor motorlarını ortaya çıkardı. Ars Technica'dan bir fotoğrafçı Trevor Mahlmann ise robot köpeği patlama bölgesini incelerken gördü.

RIP SN10, honorable discharge — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

SpaceExplored'a göre SpaceX, tesislerini veya insanlar için uygun olmayan diğer yerleri araştırması için robot köpek Zeus'a 75.000 dolar ödedi. Zeus'un, SpaceX'in patlamış Starship prototiplerine bağlı olanlar da dahil olmak üzere gaz sızıntılarını veya diğer tehditleri güvenli bir şekilde arayabileceği bir kulübesi de bulunuyor.

Zeus ayrıca geçen hafta SpaceX iniş pistinin etrafında dolaşırken görüldü, ancak ne yapacağı belli değildi. SpaceX'in neyin yanlış gittiğini ve parçaları nasıl bir araya getireceğini anlamasına yardımcı olmak için gezen Zeus'un, patlamayı çevreleyen alanı "koklayarak" incelediği düşünülüyor.

SN10 prototipinin görevi, roketin kullanımı hakkında veri toplamaktı. Aynı zamanda başarılı bir şekilde inen üç araçtan sadece biri oldu. Ayrıca birçok kişinin fırlatmayı yeni bir Starship felaketinden ziyade zafer olarak kutlamasına olanak sağladı.

SN10'un fırlatma rampasında bir yığın halinde yattığı gerçeğine rağmen SpaceX, bir sonraki sürüm olan SN11'i yüksek irtifa değerlendirmesi için fırlatma rampasına taşımayı planlıyor. Bu fırlatmanın tarihi ise henüz paylaşılmış değil.