Yörüngede "Zincirleme Kaza" Korkusu: SpaceX Düğmeye Bastı

SpaceX, uzaydaki çarpışma risklerini azaltmak için uzaydaki 4 bin 400 uydusunun yörünge yüksekliğini düşürme kararı aldı. Kısa bir süre önce yaşanan bir dizi olayın etkisiyle alınan bu karar, Starlink'in gecikme hızını da düşürecek. Astonomi tutkunları ise bu gelişmeye sinirlenecek.

SpaceX, Starlink Uydularının Yüksekliğini 480 Km'ye Düşürecek

Uzaydaki Starlink uydusunun sayısı her geçen gün artıyor. Son rakamlara göre şirketin halihazırda yörüngede konumlandırılmış olan 9 bin uydusu var. Ne yazık ki bu durum Starlink'in kapsama alanını genişletirken bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Örneğin sadece aralık ayında bir uydu patlaması yaşandı ve bir başka çarpışmanın eşiğinden dönüldü. Bu doğrultuda hareket geçen SpaceX ise uydu güvenliğini artırmak amacıyla 4 bin 400 Starlink uydusunun yörünge yüksekliğini 550 km'den 480 km'ye düşürme kararı aldı.

Starlink yöneticilerinden Michael Nicolls'a göre, 500 km'nin altındaki irtifada enkaz parçalarının ve uyduların sayısı çok daha az. Bu da öngörülemeyen kazaların ihtimalini ciddi oranda düşürecek. Bu durum kullanıcılar için çok bir şey değiştirmeyecek.

Yine de uyduların yöründe yüksekliğinin düşmesi gecikme sürelerini olumlu etkileyebilir. Sonuç olarak sinyalin kat edeceği mesafe belirgin seviyede azalacak. Ancak denemeden farkı söylemek pek de mümkün değil. Ne yazık ki tüm gelişmeler pozitif değil.

Uyduların 550 km'den 480 km'ye inmesi, onları Dünya'daki teleskoplara yaklaştıracak. Astronomi tutkunları halihazırda uzaydaki uydu çöplüğünden şikayetçi. SpaceX'in bu hamlesi starlink uydularının daha parlak olmasına görüntüyü daha da bozmalarına neden olacak.

Ancak Türkiye'de bizler için durum daha da kötü. Starlink şu anda 155'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Bunlar arasında daha önce hiç duymadığınız ada ülkeleri blile var. Şirketin toplam kullanıcı sayısı ise 10 milyona yakın. Türkiye'de ise bu servise hala erişilemiyor.