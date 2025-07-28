Yeni Spartacus Dizisinin Fragmanı Yayınlandı [Video]

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan Spartacus, uzun yılların ardından geri dönmeye hazırlanıyor. Spartacus: House of Ashur olarak isimlendirilen yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırdı.

Spartacus: House of Ashur Fragmanı Nasıl İzlenir?

STARZ'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Spartacus: House of Ashur'un fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki video, yeni dizinin atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görünüşe göre House of Ashur tıpkı önceki dizi gibi başarılı olacak.

Spartacus: House of Ashur Konusu

Spartacus: House of Ashur, Ashur'un ölmediği bir dünyada geçiyor. Bildiğiniz üzere Spartacus dizisinin ikinci sezonunda Ashur hayatını kaybetmişti. Dizi, "Ashur hayatta kalsaydı ne olurdu" sorusuna yanıt arayacak.

Spartacus: House of Ashur Oyuncuları ve Karakterleri

Simon Arblaster (Proculus)

(Proculus) Daniel Bos (Balbus)

(Balbus) Mikey Thompson (Musicus)

(Musicus) Stephen Madsen (Creticus)

(Creticus) Joe Davidson (Logas)

(Logas) Cameron Rhodes (Uvidus)

(Uvidus) Eden Hart (Elata)

(Elata) Nick E. Tarabay (Ashur)

(Ashur) Lucy Lawless (Lucretia)

(Lucretia) Graham McTavish (Korris)

(Korris) Tenika Davis (Achillia)

(Achillia) Jamaica Vaughan (Hilara)

Spartacus: House of Ashur Ne Zaman Çıkacak?

Uzun süredir merakla beklenen Spartacus: House of Ashur'un 2025 yılının kış mevsiminde yayınlanması bekleniyor.

Yeni Spartacus dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olabilecek mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.