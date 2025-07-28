Gen V 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Sürpriz İsimler de Var [Video]

The Boys dizisinin spin-off'u Gen V'nin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Süper kahraman dizisinin yeni sezon tanıtım videosu, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı. Peki, Gen V'nin 2. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Gen V 2. Sezon Türkçe Fragman Nasıl İzlenir?

Amazon Prime Video Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzreinden Gen V'nin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. 2 dakika 13 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda The Boys'un sevilen karakteri Starlight ve Black Noir de bulunuyor.

Gen V 2. Sezon Tarihi

Gen V'nin 2. sezon bölümleri 17 Eylül 2025 tarihinde dijital yayın hizmeti Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. İlk sezon 2023 yılında izleyiciler ile buluşmuştu. Amazon Prime aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Gen V Konusu

En iyi Amazon Prime Video dizileri arasında yer alan Gen V, süper güçlere sahip olan üniversiteli gençlerin hikâyesini anlatıyor. Gençler, bu testlerle uğraşırken aynı zamanda karanlık sırlar ve komplolarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Gen V Oyuncuları ve Karakterleri

Jaz Sinclair (Marie Moreau)

(Marie Moreau) Lizze Broadway (Emma Meyer)

(Emma Meyer) Chance Perdomo (Andre Anderson)

(Andre Anderson) London Thor ve Derek Luh (Jordan Li)

ve (Jordan Li) Asa Germann (Sam Riordan)

(Sam Riordan) Maddie Phillips (Cate Dunlap)

(Cate Dunlap) Shelley Conn (Indira Shetty)

(Indira Shetty) Maia Jae Bastidas (Justine)

(Justine) Marco Pigossi (Dr. Edison Cardosa)

Dizide Jaz Sinclair "Marie Moreau" karakterini, Lizze Broadway "Emma Meyer" karakterini, Chance Perdomo "Andre Anderson" karakterini, Asa Germann "Sam Riordan" karakterini, Maddie Phillips ise "Cate Dunlap" karakterini canlandırıyor.