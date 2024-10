Spider-Man 2'nin PC Sürümü Nihayet Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı!

Geçtiğimiz sene oyunseverler tarafından oldukça beğenilen Spider-Man 2 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. PlayStation, sevilen oyunun yakında PC oyuncularıyla buluşacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Marvel's Spider-Man 2 Ocak 2025'te PC Platformuna Geliyor!

Son yıllarda God of War, Days Gone, Last of Us ve Uncharted gibi ünlü yapımları PC platformuna taşıyan PlayStation, bu statratejisini yeni bir yapımla daha devam ettirecek gibi duruyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 2023'ün sevilen oyunlarından Marvel's Spider-Man 2 oyunun PC sürümü için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Insomniac Games ve Nixxes Software ortaklığında geliştirilen Spider-Man 2 PC sürümü, PlayStation önderliğinde bilgisayarlarda oynanmak için ayrıntılı şekilde optimize edilecek. Steam ve Epic Games Store mağazalarında satışa sunulacak yapımın çıkış tarihi ise 30 Ocak 2025 olarak açıklandı.

Marvel's Spider Man 2, PC platformunda Standart Sürüm ve Dijital Deluxe Sürüm olmak üzere iki farklı paket seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Deluxe sürümün, Miles ve Peter karakterleri için ekstra kostüm ve yetenek puanları sunması bekleniyor. Bununla birlikte PC platformuna özel yenilikler sunması planlanan yapımın çıkışına yakın bir tarihte Steam ve Epic Games platformları üzerinden ön siparişe açılacağını tahmin ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başka hangi konsol oyunları PC platformuna gelmeli? Yorumlarda buluşalım...