Yeni Lord of the Rings Filmi Önümüzdeki Hafta Geliyor

Geçtiğimiz yılın sonunda sinemalarda gösterime giren The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, arayı çok açmadan dijital platformlara geliyor. Warner Bros. Pictures'ın animasyon filmi, 28 Şubat Cuma günü Max'te yayınlanacak. İlaveten 1 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de HBO ekranlarında da izlenebilecek.

Bu yeni animasyon filmi, Kenji Kamiyama'nın yönetmenliğinde Orta Dünya'nın 183 yıl öncesine götürüyor bizi. Hikaye, Rohan Kralı Helm Hammerhand ve ailesinin, Dunlending Lordu Wulf'un saldırısına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Savaşın merkezi ise Helm'in Deresi olarak bilinen Hornburg Kalesi.

Fragmana buradan ulaşabilirsiniz:

Beklentilerin Biraz Altında Kaldı

Filmin İngilizce seslendirme kadrosu da oldukça güçlü. Brian Cox, Helm Hammerhand'ı, Gaia Wise onun kızı Héra'yı, Luke Pasqualino ise düşmanı Wulf'u seslendiriyor. Miranda Otto ise orijinal üçlemeden tanıdığımız Éowyn rolüne geri dönerek bu hikayenin anlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor.

Tabii bu güçlü kadroya rağmen The War of the Rohirrim, eleştirmenler tarafından pek olumlu karşılanmadı. Rotten Tomatoes'ta %48'lik bir puana sahip, bu da onu şimdiye kadar en düşük puanlı Lord of the Rings filmi yapıyor. Hatta 1978 yapımı animasyon uyarlamasının bile gerisinde kalmış durumda.

RogerEbert.com'dan Zachary Lee, film için şu yorumu yaptı:

Bir stüdyonun bir serinin haklarını korumak adına yaptığı en kötü sanat eserlerinden biri.

Her ne kadar eleştirmenler filmi sevmeseler de, bu yine de yeni bir Lord of the Rings macerası olacak. Siz izleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım.