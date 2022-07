Sevilen Spider-Man Üçlemesi Netflix'e Geliyor

Netflix, Salı günü yaptığı açıklamada Sam Raimi'nin Spider-Man film üçlemesinin 1 Ağustos'tan itibaren Netflix'te izlenebileceğini duyurdu. Raimi'nin üçlemesinin en iyi Spider-Man üçlemesi olduğu düşünülüyor ve geçmişte pek çok kişinin güzel anılarının olduğu, böylesine sevilen bir serinin Netflix'e geliyor olması güzel bir nostalji olabilir.

Özellikle içinde barındırdığı pek çok diyalog, günümüzde hâlâ popüler durumda. Öyle ki Spider-Man: No Way Home'da da pek çoğuna rastlamıştık. Willem Dafoe'nun No Way Home'da en klasik Norman Osborne repliklerinden birini duymuştuk.

He said our Spider-Man trilogy is coming to Netflix on August 1! pic.twitter.com/EaRPNRp3uN — Netflix (@netflix) July 19, 2022

Spider-Man Üçlemesi 1 Ağustos'ta Netflix'te

Netflix'in bu üçlemeyi getirmesi sayesinde klasiklere ulaşım çok daha kolay olacak. Çok yakında, 1 Ağustos tarihinde doğrudan Netflix'ten üçlemenin tüm muhteşem anlarını yeniden yaşayabileceksiniz.

Gelecekte daha fazla Spider-Man filminin Netflix'e gelip gelmeyeceği de merak ediliyor ancak ortada Disney Plus gibi bir akış hizmeti mevcutken Marvel filmlerinin ne denli Netflix'te yer alabileceği şu anda merak konusu olmaktan öteye geçemiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Spider-Man üçlemesini tekrardan izlemeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.