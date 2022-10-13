Marvel's Spider-Man Remastered'a DLSS 3 Desteği Geldi
GeForce RTX 4090'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte oyunlara DLSS 3 desteği de gelmeye başladı. İşte detaylar!
Bugün NVIDIA, yepyeni GeForce RTX 4090 ekran kartının piyasaya sürülmesiyle birlikte yeni bir GeForce Game Ready sürücüsünü yayınladı. Sürücüler, GeForce RTX 4090 ekran kartı lansmanı için güncellenirken, bir yandan da DLSS 3 oyunları da dâhil olmak üzere bir dizi oyuna DLSS desteği getiriyor.
DLSS 3'ün geldiği yeni oyunlar arasında Marvel's Spider-Man Remastered da bulunuyor. Popüler oyunlarda performansı çift haneli artırabilen yeni DirectX 12 optimizasyonları ile bu sürücüyü tüm NVIDIA ekran kartı sahiplerinin kurması öneriliyor.
Yeni Game Ready Sürücüsü, GeForce Gamers sisteminin ilk DLSS 3 oyunları da dâhil olmak üzere en yeni DLSS destekli oyunları oyunculara sunuyor.
DLSS 3 Desteğine Sahip Oyunlar
- A Plague Tale: Requiem
- Bright Memory: Infinite
- F1 22
- Justice ‘Fuyun Court’ New Graphics Showcase
- Loopmancer
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Microsoft Flight Simulator
- SUPER PEOPLE
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