Marvel's Spider-Man Remastered'a DLSS 3 Desteği Geldi

Bugün NVIDIA, yepyeni GeForce RTX 4090 ekran kartının piyasaya sürülmesiyle birlikte yeni bir GeForce Game Ready sürücüsünü yayınladı. Sürücüler, GeForce RTX 4090 ekran kartı lansmanı için güncellenirken, bir yandan da DLSS 3 oyunları da dâhil olmak üzere bir dizi oyuna DLSS desteği getiriyor.

DLSS 3'ün geldiği yeni oyunlar arasında Marvel's Spider-Man Remastered da bulunuyor. Popüler oyunlarda performansı çift haneli artırabilen yeni DirectX 12 optimizasyonları ile bu sürücüyü tüm NVIDIA ekran kartı sahiplerinin kurması öneriliyor.

Yeni Game Ready Sürücüsü, GeForce Gamers sisteminin ilk DLSS 3 oyunları da dâhil olmak üzere en yeni DLSS destekli oyunları oyunculara sunuyor.

DLSS 3 Desteğine Sahip Oyunlar

A Plague Tale: Requiem

Bright Memory: Infinite

F1 22

Justice ‘Fuyun Court’ New Graphics Showcase

Loopmancer

Marvel's Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

SUPER PEOPLE

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