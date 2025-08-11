Tom Holland Yeni Spider-Man Kostümüyle Sahnede! Setten İlk Görüntü

Spider-Man: Brand New Day filmi için çalışmalar resmen başladı. Spider-Man Movie adlı resmi X hesabından yapılan bir paylaşımda, setten ilk görüntülere yer verildi. Ünlü oyuncu Tom Holland'ın dördüncü kez Spider-Man kostümünü giydiği sette, kostümün ikonik detayları ortaya çıktı. Yayınlanan kısa videoda Spider-Man bir tanka tırmanıyor.

Day one back in the suit. The story continues with #SpiderManBrandNewDay - in theatres 7.31.26 pic.twitter.com/SBbyAEfWmB — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) August 10, 2025

New York sokaklarında son hız giden bu tankın üstünde şeytani bir logo bulunuyor. Hayranlar daha şimdiden teoriler üretmeye başladı: Şeytani logunun çizgi roman evrenindeki kötü karakterlerden Mephisto, The Hand veya Mister Negative'in "Inner Demons" grubuna ait olabileceği düşünülüyor. Videoda set günü orada bulunan onlarca hayran olduğu görülüyor.

Spider-Man: Brand New Day Oyuncu Kadrosu

Filmin kadrosu yine yıldızlar geçidi; önceki filmden tanıdık yüzlerin yanı sıra yeni isimler de kadroda baş gösteriyor. Spider-Man: Brand New Day onaylanan oyuncu kadrosu ve oynayacakları karakterler (bazıları tahmini) şöyle:

Tom Holland - Peter Parker / Spider-Man

- Peter Parker / Spider-Man Zendaya - Michelle "MJ" Jones-Watson

- Michelle "MJ" Jones-Watson Jacob Batalon - Ned Leeds

- Ned Leeds Jon Bernthal - Frank Castle / The Punisher

- Frank Castle / The Punisher Mark Ruffalo - Bruce Banner / The Hulk

Bruce Banner / The Hulk Michael Mando - Mac Gargan / Akrep (Scorpion)

- Mac Gargan / Akrep (Scorpion) Sadie Sink - (Rolü henüz açıklanmadı)

- (Rolü henüz açıklanmadı) Liza Colón-Zayas - (Rolü henüz açıklanmadı)

Spider-Man: Brand New Day Vizyon Tarihi

Tom Holland'ın başrolünde olduğu yeni Spider-Man filmi "Spider-Man: Brand New Day" için vizyon tarihi 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Yönetmenliğini Destin Daniel Cretton'ın üstlendiği film, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) bir sonraki büyük aşaması olan Altıncı Aşama'nın (Phase 6) önemli yapımlarından biri olacak.