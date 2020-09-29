Araçların Üzerinde Dolaşan Spider-Man'den 'Selamünaleyküm' Yanıtı

İstanbul Ataşehir'de D-100 Karayolu'nda bir aracın üzerinde poz veren yerli Spider-Man trafikteki sürücüleri şok etti. Yerli Spider-Man'le konuşmak isteyen bir vatandaş, Spider-Man'den selamünaleyküm yanıtı alınca o anları videoya kaydetti.

Marvel'ın meşhur süper kahramanı Spider-Man kostümü giyerek Ataşehir trafiğine çıkan Burak Soylu, araç sürücülerinin dikkatinden kaçmadı. Bir otomobilin üzerinde Spider-Man pozu veren ve kendisini videoya çeken vatandaşa 'Selamünaleyküm' yanıtı veren yerli örümcek adam, sosyal medyanın diline düştü.

Yerli Spider-Man'in 'selamünaleyküm' yanıtı olay oldu

Yerli Spider-Man'ın araç üzerindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla çeken Ferruh Özkan isimli bir sürücü, yerli süper kahramanla arasındaki komik diyaloğu da anlattı. "Kolay gelsin Spider-Man" diyen vatandaşa Spider-Man'den selamünaleyküm yanıtı gelince gülümseten anlar yaşandı.

"Ben çekmeye başladım ama uzaktan ben onu manken heykel zannettim. Bakıyoruz arabanın üstünde. Yakınına gelince oğlum dedi ki: ‘Baba hareket ediyor bu.’ Dikkat ettik, baktık, hakikaten hareket ediyor. Ondan sonra ‘ne haber Spiderman’ deyince döndü, ‘Selamünaleyküm’ dedi. Ne olduğunu anlayamadan geçtik."

Daha önce de çeşitli noktalarda Spider-Man kostümüyle dolaşan Burak Soylu, tüm gösterilerini izin alarak yaptığını belirtiyor. Kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başaran yerli örümcek adam, bayram döneminde de çocuklara şeker dağıtmıştı.