SPK’den Kripto Para Borsalarına Büyük Darbe: 50'den Fazla Platforma Erişim Engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gerekli izinleri temin etmeden ülkemizde işlem yapan 50'den fazla platforma erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bu sitelerin Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilmişti. Ek olarak yurt dışındaki bazı platformların da kaldıraçlı işlem yaptığı saptandığından söz konusu platformlar kapatıldı.

Toplamda 108 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerin 50'den fazlası da kripto para borsalarından oluşuyor.

Yatırımcının Korunması Elzem

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Burak Mercan, bu kararların tamamen yatırımcı güvenliğiyle alakalı olduğunu bildirdi. Konuyu şu sözlerle açıkladı:

SPK’nin bu kararı, piyasanın daha şeffaf ve düzenli bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Mevzuat çalışmaları tamamlandığında, birçok platformun ya faaliyetlerini durduracağını ya da lisans almak zorunda kalacağını düşünüyoruz.

SPK'dan gelen veriler, halihazırda 77 şirketin ülkemizde kripto varlık hizmeti sunduğunu ortaya koydu. Ama bu şirketlerin hiçbiri SPK tarafından tam yetki almadı. Konuya ilişkin mevduat tamamlandığında şirketlerin lisans almak üzere başvuru yapmaları gerekecek.

Şu ana kadar faaliyetleri tamamen durdurulan veya başvurusu olumsuz sonuçlanan pek çok platform olduğu da gelen bilgiler arasında.