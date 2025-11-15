Splinter Cell Hayranları Üzgün! Geliştirilme Aşamasındaki Oyun İptal Edilmiş

Splinter Cell uzun zamandır geri dönüşü merakla beklenen bir seri oluyor. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan orijinal oyunun yeniden yapımı için bekleyiş sürerken, Bloomberg sitesinden Jason Schreier tarafından aktarılana bakılırsa geliştirilme aşamasındaki bir Splinter Cell iptal edilmiş.

Geliştirilme Aşamasındaki Splinter Cell'de AdHoc Studio Kurucu Ortakları da Varmış

Yakın bir zaman önce Jason Schreier ile yapılan bir röportaj sırasında konuşan AdHoc Studio kurucu ortağı Nick Herman, Dispatch oyununun nasıl ortaya çıktığı ve stüdyonun kurulmasına vesile olan ilginç bir durum hakkında açıklamalarda bulundu. Herman, beraberinde diğer kurucu ortaklar Pierre Shorette ve Dennis Lenart ile 2017 yılında Ubisoft'ta işe başladığını söylüyor. San Francisco ofisine ulaşmalarının ardından, yeni Splinter Cell projesine dahil edilmişler.

Serinin uzun zamandan beri sessiz olması dolayısı ile yeniden canlandırılmasına yardımcı olma konusunda hayli heyecanlı olduğunu söyleyen Herman, iyi bir hikaye anlatacaklarını ve hayranların uzun bir zamandan sonra hoşuna gidecek bir şeyi ortaya koyacaklarını düşünmüş. Ne var ki bu hayal fazlasıyla kısa sürmüş. Fransız yayıncının planlarında çark etmesi ile oyun için tehlike çanları çalmaya başlamış.

Söz konusu Splinter Cell oyunu üzerindeki çalışmaların ilk altı ayının heyecanlı olduğunu söyleyen Nick Herman, gerçekten harika bir şey ortaya koyacaklarını düşünmüş olsalar da önemsediğiniz şeylerin bir süre sonra artık olmadıklarını ve oyunlarda genel bir durum olduğunu da sözlerine ekliyor.

Netice olarak, projenin iptalinin ardından Herman, Lenart ve Shorette Ubisoft ile yollarını ayırmışlar. 2018 yılında da yanlarına Michael Choung ile AdHoc Studio'yu kurmuşlar. Halihazırda Dispatch oyununun ilk sezonunu başarılı bir şekilde tamamlayan stüdyo, oyunculardan gelen yoğun talep üzerine ikinci sezonu düşünmeye başlayacaklarını söylemişti. Şimdilik kesin bir güncel açıklama yapılmamış iken, yeni sezonu görmemizin yıllar alabileceği belirtilmişti.

Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere, orijinal oyunun yeniden yapımı 2021 yılında duyurulmuştu. Aradan yaklaşık dört yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen elle tutulur pek bir şey görebilmiş değiliz. Son olarak Ekim ayı içerisinde, Tech4Gamers tarafından tespit edilene göre, ikinci kez yönetmen kaybı yaşadığını öğrenmiştik. Sonradan kaldırılan yeni iş ilanında, uygun adayın genel vizyonu belirleyeceği, bir ekibi yöneteceği ve yeniden yapıma özgün mekanikler kazandıracağı gibi ifadeler yer alıyordu.

Yeniden yapımda Splinter Cell ruhu ve temaları korunacak iken, karakterlerin ve hikayenin geçtiği dünyanın daha inandırıcı hale getirilmesinin istendiğini biliyoruz. Bu bağlamda, hikayenin yeniden yazılarak günümüzdeki oyuncu kitlesine hitap edecek hale getirileceğinin bilgisi verilmişti.