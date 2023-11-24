Tom Clancy's Splinter Cell
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Ubisoft
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Gizlilik oyunları içerisindeki en nadide yapımlardan biri olan Tom Clancy's Splinter Cell ile bir maceraya atılın.
Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tom Clancy's Splinter Cell 2003 tarihinde piyasaya sürüldü. Dönemine göre çığır açan bir oyun olan Tom Clancy's Splinter Cell, hem oynanışıyla hem de atmosferiyle bizleri kendine hayran bırakmıştı.
Gizlilik oyunları maalesef ki günümüzde artık eskisi kadar popüler değil. Böyle bir oyun arıyorsanız Tom Clancy's Splinter Cell’e muhakkak bir göz atmalısınız. Piyasadaki en iyi gizlilik oyunlarından biri olan bu yapım günümüzde bile hala oynanabilecek kadar iyi.
Tom Clancy's Splinter Cell İndir
Siz de hemen Tom Clancy's Splinter Cell indirin ve Splinter Cell serisinin ilk oyunu olan bu yapımı bir an önce deneyimleyin. Tom Clancy's Splinter Cell ile bir casus nasıl olunur bizzat tecrübe edin.
Tüm Tom Clancy's Oyunları
Ubisoft’un en çok ürün vermiş markalarından biri olan Tom Clancy's serisi, özellikle de askeri temalı shooter oyunu sevenlerin gözde oyun serisidir.
Tom Clancy's Splinter Cell Sistem Gereksinimleri
- Desteklenen İşletim Sistemi: Orijinal olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir
- İşlemci: Pentium III ya da AMD Athlon 800 MHz
- Sistem Belleği: 256 MB RAM veya üzeri
- Ekran Kartı: 32 MB 3D ekran kartı
- Ses Kartı: Direct X 8.1 uyumlu ses kartı
- DirectX Sürümü: DirectX sürüm 8.1 veya üstü
- Sabit Disk: 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı
Muhteşem atmosfer
Dönemine göre çığır açan oynanış mekanikleri
Akıcı oynanış
İyi tasarlanmış bölümler