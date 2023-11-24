Gizlilik oyunları içerisindeki en nadide yapımlardan biri olan Tom Clancy's Splinter Cell ile bir maceraya atılın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan Tom Clancy's Splinter Cell 2003 tarihinde piyasaya sürüldü. Dönemine göre çığır açan bir oyun olan Tom Clancy's Splinter Cell, hem oynanışıyla hem de atmosferiyle bizleri kendine hayran bırakmıştı.

Gizlilik oyunları maalesef ki günümüzde artık eskisi kadar popüler değil. Böyle bir oyun arıyorsanız Tom Clancy's Splinter Cell’e muhakkak bir göz atmalısınız. Piyasadaki en iyi gizlilik oyunlarından biri olan bu yapım günümüzde bile hala oynanabilecek kadar iyi.

Tom Clancy's Splinter Cell İndir

Siz de hemen Tom Clancy's Splinter Cell indirin ve Splinter Cell serisinin ilk oyunu olan bu yapımı bir an önce deneyimleyin. Tom Clancy's Splinter Cell ile bir casus nasıl olunur bizzat tecrübe edin.

Tom Clancy's Splinter Cell Sistem Gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi : Orijinal olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir

: Orijinal olarak Windows 7 için piyasaya sürülen oyun, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde oynanabilir İşlemci : Pentium III ya da AMD Athlon 800 MHz

: Pentium III ya da AMD Athlon 800 MHz Sistem Belleği : 256 MB RAM veya üzeri

: 256 MB RAM veya üzeri Ekran Kartı : 32 MB 3D ekran kartı

: 32 MB 3D ekran kartı Ses Kartı : Direct X 8.1 uyumlu ses kartı

: Direct X 8.1 uyumlu ses kartı DirectX Sürümü : DirectX sürüm 8.1 veya üstü

: DirectX sürüm 8.1 veya üstü Sabit Disk: 1,5 GB kullanılabilir sabit disk alanı