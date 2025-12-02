Splinter Cell Remake'ten Heyecanlandıran Haber: Tünelin Sonundaki Işık Göründü

Yıllardır beklenen Splinter Cell Remake ile ilgili uzun zamandan sonra müjdeli bir gelişme yaşandı. Bir süredir belirsizliğin hakim olduğu geliştirilme süreci için, ilk yönetmenin geri dönüşü ile işler yeniden rayına oturdu. Yani yakın zamanda tekrardan somut gelişmeler yaşanmaya başlanacak. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

David Grivel'in Splinter Cell Remake'e Geri Dönüşü Heyecan Yarattı

2021 yılının Aralık ayında duyurulmuş olan Splinter Cell Remake, uzun zamandır somut bir gelişme ile karşımıza çıkmıyor. David Grivel'ın yönetmenliği ile geliştirilme aşamasına başlanmıştı. Ne var ki Grivel, Fransız yayıncının bünyesindeki on yıldan fazla zamana yayılan görevinin ardından hem projeden ve hem de şirketten ayrılmıştı. Yerine gelen ismin de ayrılmış olması ile yeniden bir belirsizlik hakim olmuştu. Ancak kötü görünen bir durumun arkasından, bazen müjdeli bir haber gelebiliyor. Şimdi de bir benzeri yaşandı ve David Grivel, Ubisoft'taki görevine geri döndü.

LinkedIn hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fransız yayıncının Toronto stüdyosuna geri dönüş yapan Grivel, bir kez daha yönetmen koltuğuna oturdu. Bu gelişme stüdyo içerisinde de olumlu karşılanmış olup, bir süredir belirsizliğin hakim olduğu Splinter Cell Remake geliştirilme sürecinin ekibin tekrardan bir araya gelmesi ile rayına oturacağı söyleniyor.

Halihazırda North kod adıyla varlığını sürdüren yeniden yapım, Snowdrop Engine ile geliştiriliyor ve PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulması planlanıyor. Her ne kadar bir süre öncesine kadar 2026 yılında oyuncular ile buluşturulması planlanmış olsa da, yaşanan aksilikler ile çıkış aralığında henüz resmiyete kavuşturulmamış bir ertelemenin yaşanması büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.

Yeniden yapımda Splinter Cell ruhu ve temaları korunacak iken, karakterlerin ve hikayenin geçtiği dünyanın daha inandırıcı hale getirilmesinin istendiğini biliyoruz. Bu bağlamda, hikayenin yeniden yazılarak günümüzdeki oyuncu kitlesine hitap edecek hale getirileceğinin bilgisi verilmişti.

İlk yönetmenin projeye geri dönüşü, Fransız yayıncının verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Her ne kadar bundan sonra bizi ne gibi gelişmelerin beklediği bilinmiyor olsa da aktif geliştirilme sürecine geri dönüldüğünün güçlü bir işareti oldu diyebiliriz. Bakalım Splinter Cell Remake ile ilgili somut gelişmeler ne zaman yaşanmaya başlayacak? Gelişmeleri takipte olacağız.