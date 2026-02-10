Spotify'ın Abonelerinden Kaç Para Kazandığı Açıkladı! Rakam Dudak Uçuklattı

Eskiden müzik dinlemek için plak, kaset veya CD gerekiyordu. Ancak günümüzde tüm bunlar yerini dijital müzik uygulamalarına bıraktı. Öyle ki bir dokunuşla milyonlarca şarkıya ulaşabiliyor ve istediğimiz yerde dinleyebiliyoruz. Bunu mümkün kılan en iyi müzik uygulamalarından biri de Spotify. Kullanıcı sayısını her geçen gün daha da artıran Spotify, 2025'in dördüncü çeyreğinde kaç para kazandığını ve güncel kullanıcı sayısını açıkladı. İşte veriler...

Güncel Spotify Kulanıcı Sayısı

Şirket, kısa süre önce paylaştığı verilerle üç aylık dönemde 38 milyon yeni kullanıcı kazandığını ve toplam aylık aktif kullanıcı sayısının yüzde 11 artışla 751 milyona ulaştığını açıkladı. Ücretli abonelerin sayısı ise yüzde 10 artarak 290 milyona yükseldi.

Wrapped yani yıllık özetin kullanıcılara sunulduğu dönemde kullanıcı etkileşimlerinin ciddi oranda arttığını belirten şirketin dördüncü çeyrekteki geliri ise 5,39 milyar dolar (235 milyar 179 milyon TL) olarak ifade edildi. Firmanın reklam gelirleri düşüş gösterse de abonelik kaynaklı kazanç arttı. Bununla birlikte kâr oranı da yükseldi.

Spotify'ın büyüme göstermesinin birçok sebebi bulunuyor. Platform ilk başta yalnıca müzik barındırıyordu. Ancak günümüzde sadece bununla kalmayıp sesli kitaplar ve podcast'ler de sunuyor. Bu da abonelerinin aslında sadece şarkı dinlemek için para ödemediği anlamına geliyor. Öte yandan grup sohbetleri gibi kullanıcıların sosyalleşebilmesini sağlayan özellikler de insanları uygulamaya çekiyor.

Spotify'ın Hedefi Ne?

Spotify'ın 2026'nın birinci çeyreği için belirlediği hedefi 759 milyon kullanıcıya ve 293 milyon ücretli aboneye ulaşmak. İsveç merkezli firmanın bu hedefine ulaşıp ulaşamayacağını ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

