Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Xiaomi, Redmi K100 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefonun işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştiirlen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece telefonda mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,5 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Redmi K100, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

K90'ın ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Redmi K100'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100'ün arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Önceki modelde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Redmi K90'ın kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun ön kamerası 20 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi 15, Redmi 15C, Redmi Note 15 ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2.599 yuan (17.173 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K100'ün önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.700 yuan (17.841 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa verigli fiyatı 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K100'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, takılma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. AMOLED ise canlı renkleriyle telefon kullanmayı daha keyifli hâle getiriyor.