Resident Evil Requiem İçin Mini Oyun Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Resident Evil Requiem için önemli bir gelişme meydana geldi. Serinin dokuzuncu ana oyununu oynamaktan keyif alan kişilere ilaç gibi gelecek bir mini oyun üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bu oyunun tam olarak nasıl bir deneyim sunacağı ve ne zaman oyuncularla buluşturulacağı gibi detaylar da açıklığa kavuşturuldu.

Resident Evil Requiem'in Mini Oyunu Nasıl Olacak?

Resident Evil Requiem'in mini oyunu, oyunun yönetmeni Akishi Nakanishi tarafından yapılan açıklamaya göre çok eğlenceli olacak. Özellikle ana hikâyeyi bitirdikten sonra hâlâ ortalığı yeterince darmaduman edemediğini düşünen oyunculara hitap edecek. Bu da bize söz konusu mini oyununun yıkım odaklı olacağını gösteriyor.

Resident Evil Requiem'in Mini Oyununu Oynamanın Şartı Ne Olacak?

Yeni mini oyunu oynamak için oyunun ana hikâyesini bitirme şartı bulunacak. Hatta ana hikâyedeki karşılaşmalarla doğrudan ilişkili olacak. Şu an geliştirme aşamasının sonlarına gelinmiş durumda. Mini oyunu oynamak için hikâyeyi bitirme gereksinimi olacağı için oyuncuların beğenisine sunulmadan önce biraz hızlı davranmakta fayda var. Aksi takdirde bir süre daha görev yapmak gerekebilir.

Resident Evil Requiem'in Mini Oyunu Ne Zaman Sunulacak?

Yeni mini oyun için Japonya'nın tatil haftası olarak nitelendirebileceğimiz Altın Hafta işaret edildi. Bu, 29 Nisan ile 5 Mayıs 2026 tarihlerini kapsıyor. Dolayısıyla Resident Evil Requiem'in ana hikâyesini bitirenlerin bu yeni mini oyuna kavuşmasının önünde günler hatta saatler bile kalmış olabilir.

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında konumlanan Resident Evil Requiem, Grace Ashcroft ve Leon S. Kennedy olmak üzere iki karakteri yönettiğimiz bir oyun. Resident Evil serisinin dokuzuncu ana oyunu olarak da bilinen yapımda sınırlı kaynaklara sahibiz ve her mermiyi doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Serinin son birkaç oyunundan farklı olarak aksiyon biraz daha geri planda. Zombilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz.

Resident Evil Requiem'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 11 (64-bit) Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB

16 GB İşlemci: Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Resident Evil Requiem'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 11 (64-bit) Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB

16 GB İşlemci: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Editörün Yorumu

Resident Evil Requiem'in geçtiğimiz günlerde 7 milyon satış miktarına ulaşması üzerine bir kutlama gerçekleştirildi. Bunun hemen arkasından mini oyunun sunulacak olduğunu görmek, geliştiricilerin oyuna ilgi yüksekken fırsatı değerlendirmek istediğini gösteriyor. Açıkçası mini oyuna dair ilk ipuçları beni heyecanlandırmayı başardı. Seriye uzun bir süre sonra Requiem ile dönen birisi olarak şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim.