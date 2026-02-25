Spotify'ın Yeni Özelliği Sayesinde Çalma Listelerinden Çıkmak İstemeyeceksiniz!

Müzik paylaşım platformları arasındaki kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılarına kesintisiz ve daha akıcı bir müzik deneyimi sunmak isteyen dev şirketler ardı ardına yeni özelliklerini devreye alıyor.

Son olarak Spotify çalma listelerindeki şarkı geçişlerini adeta kusursuz bir seviyeye taşıyacak "Akıllı Sıralama" isimli yeni özelliğini duyurdu. İşte detaylar!

Spotify Akıllı Sıralama Özelliği Neler Sunuyor?

Bilindiği üzere özenle hazırladığımız çalma listelerini karışık şekilde dinlediğimizde bazen ritmi veya tarzı birbirine tamamen zıt şarkıların arka arkaya gelmesi müzik keyfimizi bölebiliyor. Spotify'ın yeni Akıllı Sıralama özelliği tam da bu noktada kullanıcıların yardımına koşuyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni özellik, çalma listelerindeki şarkıları parçanın dakikadaki vuruş sayısı (BPM) ve müzikal anahtarına göre yeniden sıralıyor. Basitçe söylemek gerekirse sistem arka planda çalışan algoritması sayesinde birbirine yakın tempoya ve benzer ses tınılarına sahip parçaları otomatik olarak tespit edip peş peşe dizebiliyor.

Hatırlayacağınız üzere platform geçtiğimiz sonbahar aylarında parçalara geçiş noktaları ekleme ve bunları ayarlama özelliğini yayınlaşmıştı. Yeni Akıllı Sıralama özelliği de tam olarak bu başarılı temelin üzerine inşa ediliyor.

Akıllı Sıralama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Spotify yayınladığı yeni bir güncelleme ile birlikte Akıllı Sıralama özelliğini tüm dünyadaki Spotify Premium aboneleri için kullanıma sunduğunu açıkladı. Yeni özelliği aktif hale getirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Spotify'a giriş yapın. Dilediğiniz çalma listesine gidin. Karıştır seçeneğine dokunun. Ardından "Düzenle" menüsüne girerek "Akıllı Sıralama" butonuna tıklayın.

Peki siz platformun çalma listeleri için getirdiği bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.